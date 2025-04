Le trou dans le tube de l'aspirateur a une vraie utilité - Pourtant, peu de gens s'en servent correctement

Vous l'avez certainement déjà remarqué, la plupart des aspirateurs possèdent un trou coulissant au niveau du tube. Mais peu de gens connaissent sa vraie utilité.

Aspirateur balai, aspirateur traîneau ou désormais aspirateur robot... Chaque foyer a sa préférence mais la plupart des Français possède au moins un aspirateur à la maison. Son utilisation est simple et la fonction essentielle, que ce soit pour éliminer la poussière qui se dépose au quotidien, rattraper les petits accidents ou enlever les poils de nos amis à quatre pattes.

Connaissez-vous pourtant toutes les fonctions d'un aspirateur ? Avouons-le, le mode d'emploi est rarement consulté. Or, si vous regardez de plus près l'aspirateur, vous remarquerez sûrement un petit trou ou une ouverture coulissante sur le manche ou le tube flexible de votre aspirateur. À première vue, cela peut sembler une bizarrerie design, un petit gadget des fabricants ou un élément essentiel à son fonctionnement mais peu utile lors d'une séance de ménage.

Pourtant, ce petit détail sert vraiment à quelque chose et peut grandement améliorer votre expérience de nettoyage. Mieux, vous ne pourrez plus vous en passer. Ce trou s'appelle en réalité une vanne de régulation d'air. Si vous essayez de l'ouvrir en passant l'aspirateur, vous ne remarquerez peut-être aucune différence au début. Pourtant, il permet de contrôler la puissance d'aspiration en ajustant le flux d'air entrant dans le tuyau.

© 123RF - antifriz83

Lorsqu'il est fermé, l'aspirateur utilise toute sa puissance. Lorsqu'il est ouvert, une partie de l'air extérieur est aspirée, ce qui réduit la force de succion à l'extrémité du tube. Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans plusieurs situations que beaucoup ignorent.

Par exemple, lorsqu'on aspire des tissus légers comme des rideaux ou des nappes, une aspiration trop forte peut les coller au tube, les froisser ou les endommager. En ouvrant la vanne, on évite ce problème et on garde un contrôle plus fin sur l'appareil. C'est aussi très pratique pour éviter que l'aspirateur n'avale par erreur de petits objets comme des bijoux tombés ou des pièces de monnaie. Il peut aussi être d'une grande aide lors du nettoyage des tapis. Lorsque vous passez l'aspirateur sur un tapis, il est souvent aspiré fortement mais pas nettoyé correctement.

Autre avantage souvent ignoré : si votre tuyau est partiellement bouché, l'ouverture de cette vanne peut aider à réduire la pression, facilitant ainsi le passage de l'air et empêchant la surchauffe de l'appareil. C'est une astuce simple mais efficace pour prolonger la durée de vie de votre aspirateur. Beaucoup laissent le trou fermé en permanence, pensant que l'aspirateur est plus performant ainsi. Or, savoir s'en servir, c'est optimiser son ménage et préserver dans la durée son matériel. Vous ne verrez désormais plus votre aspirateur du même oeil !