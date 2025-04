Votre salle de bains sent les égouts ? Ce mélange maison miracle règle enfin le problème

Les remontées d'odeurs désagréables dans les salles de bain sont un problème récurrent. Découvrez les causes de ce fléau et la recette miracle à base d'ingrédients naturels pour vous en débarrasser définitivement.

Ce n'est pas bien grave en apparence mais voici un des petits agacements au quotidien qui énerve plus d'une fée du logis. Les mauvaises odeurs d'égout dans la salle de bain peuvent vite susciter l'exaspération. Elles disparaissent, reviennent, souvent alors qu'on s'apprête évidemment à recevoir du monde à la maison. Elles donnent l'impression que la pièce n'est pas bien entretenue ou nettoyée et dégoûte rapidement, surtout le matin au moment de se brosser les dents. Que vous habitiez en maison ou en appartement, tout le monde peut être concernés. Si problème peut survenir toute l'année, plusieurs facteurs spécifiques en sont à l'origine.

Tout d'abord, l'accumulation de saleté, de cheveux, de résidus de savon et de calcaire dans les tuyaux peut entraîner un encrassement progressif des canalisations. Ce bouchon favorise la prolifération de bactéries nauséabondes. Un simple nettoyage en profondeur des tuyaux permet souvent de résoudre le souci.

Un niveau d'eau trop bas dans le siphon sous le lavabo ou un joint d'étanchéité défectueux peut laisser échapper les gaz malodorants des égouts. Vérifiez que la garde d'eau fait bien 5 cm de haut et remplacez le joint si besoin. Un siphon sec dans une salle de bain peu fréquentée est une cause typique de remontées gazeuses qui génèrent ces vilaines odeurs.

D'autres problèmes plus complexes de plomberie peuvent être en cause : tuyau fissuré, mauvaise ventilation, fosse septique pleine... Les raisons peuvent être multiples. Si les odeurs persistent malgré un bon entretien, une inspection par un professionne pour identifier une éventuelle fuite ou un défaut du système d'évacuation des eaux usées peut être une bonne idée.

Avant cela, vous pouvez toutefois utiliser quelques recettes maison. Elles fonctionnent dans la majorité des cas, sauf quand le problème est plus profond.

Munissez-vous simplement de bicarbonate de soude, de vinaigre blanc et de gros sel. Versez d'abord une cuillère à soupe de bicarbonate et une de sel directement dans le siphon du lavabo ou de la douche. Ajoutez ensuite 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et observez la réaction effervescente. Laissez agir quelques heures puis faites couler un litre d'eau bouillante. Les odeurs sont instantanément éliminées et vos canalisations détartrées !

Pour un entretien régulier préventif, vous pouvez aussi verser une cuillère à café d'acide citrique dans les tuyaux une fois par semaine. Autre astuce naturelle et zéro déchet : déposez chaque jour une cuillère à café de marc de café dans le siphon. Son fort pouvoir absorbant capture les mauvaises odeurs. Cette solution ne fonctionnera uniquement que pour limiter ces odeurs peu agréables mais n'agira évidemment pas à la source...