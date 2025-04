Les gens sont étonnés d'apprendre à quelle fréquence il faut vraiment nettoyer la bouilloire

Il faut la nettoyer bien plus souvent qu'on ne le pense. Voici la bonne fréquence et la méthode facile pour entretenir votre bouilloire.

Une fois par an ? Tous les six mois ? Tous les mois ? Certains admettent même qu'ils ne nettoient et ne détartrent jamais leur bouilloire ! Beaucoup pensent qu'il n'y a pas besoin de la nettoyer car on n'y met que de l'eau et qu'un coup de chiffon sur l'extérieur suffit. Pourtant, si vous voulez éviter que votre eau ait un goût bizarre, si vous voulez faire des économies sur votre facture d'électricité et si vous voulez garder votre appareil le plus longtemps possible, il faut bel et bien nettoyer l'intérieur de votre bouilloire de temps en temps. Et la fréquence risque de vous surprendre.

Vous vous demandez bien comment il faut le faire... Pas d'inquiétude, cela prend très peu de temps, un seul ingrédient suffit, et vous n'avez même pas besoin de frotter. Mais pourquoi est-ce si important de le faire ? A chaque fois que vous allumez votre bouilloire, l'eau est portée à ébullition et elle laisse des dépôts de calcaire provenant des minéraux naturels de l'eau dans le fond de l'appareil, sur la résistance et sur les parois. Avec le temps, le calcaire s'accumule et cela impacte le goût de l'eau mais aussi la performance de l'appareil. Ce problème est particulièrement important dans les régions et les villes où l'eau est très dure et cela peut même altérer le goût de votre thé ou de votre café.

© ReaLiia - stock.adobe.com

Il faut détartrer sa bouilloire bien plus souvent qu'on ne le pense. Sur son site, Darty, l'expert de l'électroménager conseille de le faire tous les 15 jours. Et pourtant, presque personne ne le fait. C'est pourtant vraiment très simple. La méthode est la même pour toutes les bouilloires, qu'elles soient en inox, en plastique ou en cuivre. Si les fabricants conseillent d'utiliser des produits détartrants souvent couteux, sachez que vous pouvez aussi le faire de façon naturelle, avec au choix du vinaigre blanc, du jus de citron ou de l'acide citrique.

Voici comment procéder avec le vinaigre blanc, la méthode la plus économique. Mettez 5 volumes d'eau pour un volume de vinaigre blanc dans la bouilloire. Faites bouillir et laissez agir 15 minutes. Videz l'eau et rincez à l'eau claire. Remplissez de nouveau la bouilloire avec de l'eau, sans mettre de vinaigre et faites re-bouillir l'eau. Cela va permettre d'éliminer les derniers résidus de calcaire et de faire disparaître l'odeur et le goût du vinaigre blanc. Rincez et c'est tout !

Si vous n'aimez pas l'odeur du vinaigre blanc, vous pouvez le remplacer par le jus d'un ou deux citrons ou par une cuillère à soupe d'acide citrique et utiliser la même méthode qu'avec le vinaigre blanc. Les trois techniques donnent le même résultat, à vous de choisir le produit que vous avez déjà à la maison.