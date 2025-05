Encore mieux que le vinaigre blanc : ce produit est encore plus efficace dans ces 5 endroits

Enlever les résidus brûlés dans les casseroles et les poêles : remplissez la casserole ou la poêle concernée avec un peu d'eau chaude et ajoutez une cuillère à soupe de lessive en poudre. Portez brièvement le mélange à ébullition. Les résidus brûlés s'éliminent beaucoup plus facilement grâce à la chaleur et aux propriétés dégraissantes du produit. Rincez ensuite soigneusement les ustensiles de cuisine à l'eau claire et ils retrouveront leur aspect neuf.