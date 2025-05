C'est la fin de la serpillère, cet accessoire Lidl à moins de 20 euros va changer votre façon de faire le ménage

Vous en avez marre de votre serpillère et de votre seau ? Lidl a sorti un nouvel accessoire qui va révolutionner votre ménage !

Aspirer, balayer, essorer, laver, rincer… Le ménage des sols peut vite devenir une corvée, surtout avec une serpillère classique. Entre les allers-retours au seau, les mains dans l'eau sale, le mal de dos à force de se pencher et les éclaboussures partout, on se passerait de cette tâche ménagère. Nombreux sont ceux qui rêvent d'une solution plus pratique et plus efficace pour astiquer et faire briller les sols sans trop d'effort. Bonne nouvelle, Lidl a inventé une solution qui va venir révolutionner votre routine de ménage.

Pas besoin de vous ruiner pour vous faire gagner du temps lors de votre ménage hebdomadaire. On ne parle pas ici d'investir dans un objet coûteux comme un balai vapeur ou un aspirateur robot, mais d'une nouvelle invention signée Lidl. L'enseigne à petit prix a pensé à tout pour vous simplifier la vie et a sorti un accessoire qui combine à la fois le balai, la serpillère et le seau. Gain de temps, gain de place et simplicité garantie. Grâce à cette innovation, vous pouvez nettoyer vos sols facilement, sans vous mouiller les mains, essorer ou encore vous pencher. Et tout ça pour moins de 20 euros !

© Vilada

Vous l'avez compris, ce balai est tout-en-un et il promet de vous simplifier la vie. Il remplace le seau, la serpillière, et promet de vous faire gagner du temps ! Il s'agit du modèle Spray and Clean de Vileda, vendu chez Lidl pour seulement 19,99 euros. Fini le contact direct avec l'eau sale ou les saletés du sol. Ce système évite non seulement les éclaboussures, mais aussi la prolifération des bactéries sur la serpillère. Le chiffon en microfibre assure un nettoyage efficace en profondeur, attrape les cheveux, les miettes, les particules de saleté et élimine même les taches tenaces, sans abîmer les surfaces.

Pratique, la housse passe machine à laver à 60 degrés et peut se remplacer facilement quand elle devient trop usée. De plus, le manche télescopique permet de s'adapter à toutes les tailles et de réduire les tensions musculaires pendant le ménage. Carrelage, parquet, lino… Ce balai lave tous les types de revêtements. Un autre avantage non négligeable : il est vraiment facile à ranger et est parfait pour les petits espaces comme les appartements.

Si ce balai a de très bon avis et est noté 4,8/5 sur le site Lidl, il a tout de même un gros inconvénient, non négligeable en fonction de la surface de votre logement : la taille de son réservoir. Si vous avez une grande surface à nettoyer, il va falloir le recharger régulièrement. Aussi, le balai est vendu avec un seul chiffon. Mieux vaut donc acheter directement le lot avec une housse de rechange. Cela vous fera faire des économies plutôt que de devoir racheter plus tard un deuxième chiffon séparément.