Pas besoin de produit, cet objet que l'on a tous élimine sans effort le calcaire sur les robinets

Inutile de dépenser de l'argent ou d'investir dans un nouveau produit ménager contre le calcaire : parfois, les meilleures solutions sont déjà chez nous, dans nos placards.

Vous en avez marre du calcaire qui revient toujours, et vous ne savez plus quel produit utiliser pour en venir à bout ? Vous n'êtes pas le seul ! C'est l'ennemi numéro un de la salle de bain et de la cuisine... Petit à petit, il s'accumule sur les robinets, les couvre de tartre et leur donne un aspect peu esthétique, terne, parfois même rugueux au toucher. Pour y remédier, beaucoup se tournent vers des produits ménagers chimiques, souvent coûteux, et pas toujours efficaces. Si le vinaigre blanc est une solution naturelle qui a fait ses preuves, nous avons une autre solution aussi facile, qui nécessite aucun produit d'entretien, et que vous avez sûrement déjà dans vos tiroirs.

Il s'agit tout simplement du papier aluminium. Ce rouleau que l'on utilise habituellement pour conserver les aliments ou pour cuire au four peut également devenir votre meilleur allié contre le calcaire. Le principe est simple. Le papier aluminium réagit en contact avec le calcaire et va le décomposer pour l'éliminer facilement, sans rayer les surfaces métalliques. Bien utilisé, il devient un outil de nettoyage redoutablement efficace grâce à sa texture légèrement abrasive. Contrairement à une éponge abrasive classique, l'aluminium n'endommage pas les chromes des robinets, mais suffit à déloger les résidus calcaires qui s'y incrustent.

© Hào Lý - stock.adobe.com

Pour que cette astuce soit efficace, il ne suffit pas de frotter un bout de papier aluminium sur le calcaire. Voici comment procéder efficacement.

Prenez un morceau de papier aluminium d'environ 20 cm. Froissez-le légèrement pour former une boule. Humidifiez la surface à nettoyer ou la boule de papier aluminium avec de l'eau tiède (en option : vous pouvez ajouter un peu de vinaigre blanc pour renforcer l'action). Cela permet à l'aluminium de glisser facilement sur la surface sans la rayer. Frottez délicatement la zone entartrée avec la boule d'aluminium. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.

Le résultat est souvent immédiat : les traces blanches disparaissent, le chrome retrouve sa brillance et votre robinet semble comme neuf. Si le calcaire est là depuis longtemps et qu'il est très incrusté, cette méthode ne sera peut être pas suffisante. Il faudra répéter l'opération plusieurs fois, ou laisser le papier d'aluminium humidifié avec du vinaigre blanc et de l'eau chaude sur la zone affectée pendant 10 à 15 minutes avant de frotter.

Si cette technique est vraiment facile et rapide, il faut tout de même faire attention. Bien que le papier aluminium soit doux sur les surfaces chromées, il ne faut pas l'utiliser sur des matériaux sensibles comme l'inox brossé, l'acrylique ou certaines peintures. Soyez prudent : testez toujours sur une petite zone discrète avant de vous lancer.