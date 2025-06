Un verre de ce produit près de vos fenêtres et vous n'aurez pas de moustiques chez vous

Gardez à distance les moustiques de votre chambre avec cette astuce de grand-mère.

Oubliez les bougies à la citronnelle, on a trouvé bien plus efficace pour empêcher les moustiques de venir envahir votre maison. Avec l'été qui approche, les moustiques sont bientôt de retour. Petits, bruyants et particulièrement agaçants, ces insectes s'invitent souvent dans nos intérieurs, surtout à la tombée de la nuit pour gâcher nos nuits paisibles. N'attendez pas, c'est le moment de passer à l'action avec cette astuce simple de grand-mère !

Plutôt que d'opter pour des produits chimiques ou des répulsifs coûteux, saviez-vous qu'un simple verre de ce produit que l'on a tous dans nos placards peut suffire à les éloigner ? Utilisé habituellement pour le nettoyage et le détartrage de la maison, il s'avère aussi redoutable contre les insectes, notamment les moustiques. Ce qui les repousse, c'est l'odeur piquante de l'acide acétique contenu dedans. Pour nous, l'odeur peut être légèrement désagréable mais tolérable. Pour les moustiques, elle est tout simplement insupportable. Vous l'avez deviné, il s'agit du vinaigre blanc, ce produit à tout faire.

© Zulfa - stock.adobe.com

Mais comment bien l'utiliser pour éviter la venue nocturne de ces petites bêtes ? Cette technique est à la porté de tous. Il suffit de verser un peu de vinaigre blanc dans un verre ou un petit bol et de le placer sur le rebord de vos fenêtres ou à proximité des ouvertures. Faites-le pour chacune de vos fenêtres, et pourquoi pas mettre aussi un verre sur votre table de nuit. Le vinaigre agit alors comme une barrière olfactive naturelle. Les moustiques, attirés par l'odeur de la sueur et du dioxyde de carbone que nous dégageons, seront immédiatement rebutés par celle du vinaigre qui sera beaucoup plus forte pour eux.

Pour renforcer l'efficacité, vous pouvez également ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de citronnelle, de lavande ou d'eucalyptus citronné ou encore de menthe poivrée. Ces huiles, connues pour leurs propriétés répulsives, combinées au vinaigre, offrent une double protection sans danger pour la santé. Pensez également à renouveler le contenu du verre tous les deux ou trois jours pour maintenir son efficacité.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, n'hésitez pas à cumuler d'autres astuces ! Si vous dormez les fenêtres ouvertes, pensez à installer des moustiquaires. Certes cette solution a un coût à l'installation, mais c'est certainement la technique la plus efficace. En été, vous pouvez aussi allumer un ventilateur dans votre chambre. Cela gardera à distance les moustiques qui ont du mal à voler dès qu'il y a des forts courants d'air.