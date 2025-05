Des serviettes moelleuses et douces comme à l'hôtel - voici comment utiliser l'astuce du gros sel

Adieu les serviettes rêches ! Cette astuce de grand-mère est ultra simple et vous garantit des serviettes bien douces et absorbantes comme à l'hôtel.

Qui n'a jamais rêvé pas de retrouver à la maison la sensation des serviettes douces et moelleuses comme à l'hôtel ? Cela semble impossible... Après quelques lavages, elles deviennent souvent rêches et absorbent beaucoup moins bien. Pourtant, il existe une astuce de grand-mère toute simple, qui permet de garder des serviettes douces même après plusieurs lavages.

Mais pourquoi les serviettes deviennent-elles rêches après seulement quelques passages en machine ? Cela s'explique par l'accumulation de résidus de lessive, de calcaire présent dans l'eau, et de fibres usées. Même si vous utilisez un adoucissant, celui-ci peut en réalité encrasser davantage le tissu sur le long terme. Résultat : des serviettes qui grattent au lieu de caresser la peau. La première recommandation est donc d'éviter d'utiliser trop de lessive, mais aussi de l'adoucissant avec des produits chimiques. Remplacez ce dernier par du vinaigre blanc, une alternative naturelle qui aide les serviettes à rester bien absorbantes et moelleuses. Ce n'est pas tout...

Le petit truc qui change tout se joue en réalité lors du tout premier lavage de vos serviettes. Pour les serviettes neuves que vous venez d'acheter, il est évidemment recommandé de les passer en machine avant la première utilisation. Lors de ce premier lavage, ne mettez surtout pas d'adoucissant ! Remplacez-le par du vinaigre blanc et ajoutez du gros sel dans le tambour de la machine à laver. Cette astuce simple fixe les couleurs et adoucit les fibres, améliorant ainsi la qualité et la durabilité de vos serviettes dès la première utilisation.

Ensuite, quand vos serviettes commencent à devenir moins douces, voici ce que vous pouvez faire (idéalement une fois par mois) :

Remplissez votre baignoire ou une grande bassine d'eau chaude. Ajoutez environ 250 g de gros sel pour 5 litres d'eau. Plongez vos serviettes dans ce bain salé pendant au moins 4 heures, voire toute une nuit pour un effet renforcé. Essorez légèrement puis rincez à l'eau claire. Passez ensuite les serviettes à la machine, sans lessive ni adoucissant. Un cycle à 40°C suffit.

Enfin, un séchage adéquat est essentiel pour éviter l'accumulation d'humidité et prévenir les odeurs désagréables. En dernière étape, préférez un séchage en sèche-linge à basse ou moyenne température, et ajoutez des boules de séchage pour améliorer la douceur des tissus. Si vous n'avez pas de sèche-linge, ne suspendez jamais les serviettes au soleil, car cela les dessècherait et les détériorerait plus rapidement. Laissez-les plutôt sécher dans un endroit bien aéré et ombragé.