Voici combien de temps le linge mouillé peut rester dans la machine avant de sentir mauvais - C'est moins qu'on ne le pense

Si vous laissez le linge mouillé trop longtemps dans le tambour de la machine, des bactéries, des moisissures et des mauvaises odeurs vont se développer.

Il nous est tous arrivé de lancer une machine à laver, puis de l'oublier complètement. Vous avez lancé la machine à laver et êtes parti vous promener ? La machine à laver est terminée depuis longtemps, mais vous n'avez pas eu le temps d'étendre le linge et il est encore humide dans le tambour ? Une question s'impose alors à tous les distraits : combien de temps pouvez vous laisser le linge mouillé dans la machine avant qu'une odeur de moisi ou de renfermé se développe et que des bactéries menacent de s'installer ?

L'idéal est évidemment de mettre le linge à sécher tout de suite, ou au moins le plus rapidement possible à la fin du cycle de lavage. Si ce n'est pas possible ou que vous avez tout simplement oublié vos vêtements dans la machine, sachez que le délai est bien plus court qu'on ne le pense. Si certains affirment que le linge peut rester jusqu'à 8 à 12 heures dans la machine après la fin du cycle de lavage, d'autre conseillent de ne jamais dépasser 4h. Au delà, c'est la puanteur assurée... et la garantie de devoir relancer une machine pour sauver les apparences.

© Маргарита Вайс- stock.adobe.com

La règle est simple : plus vite le linge est suspendu ou mis au sèche-linge, mieux c'est. Certains experts recommandent de le faire dans un délai de 20 à 30 minutes après la fin du programme. Une fois le cycle terminé, le linge va rester dans le tambour, un environnement humide et chaud, soit le climat idéal pour le développement des bactéries et des moisissures. Ce sont ces micro-organismes qui produisent cette odeur désagréable, semblable à celle du linge humide oublié dans un sac de sport. Ce n'est pas seulement une question d'odeur : ces bactéries peuvent aussi provoquer des irritations cutanées chez les personnes sensibles.

Si vous dépassez le délai critique et que votre linge commence à sentir, inutile de le faire sécher en espérant masquer l'odeur. Il faudra le relaver, de préférence à une température élevée (si le tissu le permet), et ajouter un peu de vinaigre blanc ou de bicarbonate de soude pour neutraliser les odeurs persistantes.

Si vous n'avez vraiment pas le temps d'étendre votre linge, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez déjà sortir le linge mouillé du tambour, ou au moins ouvrir la porte de la machine. Cela va limiter l'humidité et ainsi ralentir la prolifération des bactéries, et donc des mauvaises odeurs. Pensez également ouvrir le tiroir à lessive. Si votre machine le permet, l'idéal serait d'utiliser un programme différé pour que la fin du cycle coïncide avec votre retour à la maison. Un petit geste qui vous évitera relavage, gaspillage d'eau et mauvaises odeurs !