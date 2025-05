C'est la fin des mouches et des moucherons dans la cuisine - quelques gouttes de ce produit et du vinaigre suffisent

Ces petits envahisseurs transforment votre cuisine en champ de bataille ! Heureusement, il existe une astuce simple pour en venir à bout.

Les moucherons sont déjà de retour dans la cuisine ! Et ces petites créatures ont le dont de nous énerver... Leur présence est inévitable dans la cuisine dès qu'il commence à faire un peu plus chaud. Près de la corbeille de fruits, de la poubelle ou même de l'évier, c'est vite l'invasion ! Ces petites bêtes l'ont bien compris, elles trouvent tout ce dont elles ont besoin dans la cuisine : de la chaleur, de l'humidité, mais surtout de quoi manger.

Elles sont attirées pas les odeurs des fruits bien mûrs ou des aliments en décomposition dans la poubelle. Un vrai festin ! Une poubelle mal fermée, un fruit qui commence à pourrir ou un compost mal géré peuvent vite devenir attractifs. Mais ce n'est pas tout. Dans la cuisine, l'environnement humide et chaud est aussi propice à leur développement. De l'eau au fond de l'évier, une éponge toujours humide, la chaleur quand on cuisine... Les conditions sont idéales pour ces bestioles.

Vous commencez à désespérer car cela fait des jours que les moucherons ou mouches à fruits sont là et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser et vous voulez absolument éviter de suspendre le ruban jaune adhésif anti-mouche dans votre pièce ? Ne vous inquiétez pas, on a une solution à la portée de tous. Si vous avez déjà essayé, sans succès l'astuce des bouchons de liège, vous allez voir, cette méthode est tout aussi simple, mais bien plus efficace. Pour cela, vous avez seulement besoin de deux ingrédients bon marché, que vous avez certainement déjà dans votre cuisine.

© Kiwi Anne - stock.adobe.com

Pour fabriquer ce piège efficace, vous aurez besoin de vinaigre de cidre et de liquide vaisselle. Dans un ou plusieurs récipients (un verre ou un petit bol par exemple), versez du vinaigre de cidre et ajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle. Placez Les récipients aux endroit stratégiques : un près de la corbeille de fruits, un près de l'évier et un près de la poubelle. Les moucherons seront attirés par l'odeur sucrée et fermentée du vinaigre de cidre, qui ressemble à l'odeur des fruits en décomposition. Ils ne résisteront pas et seront tentés d'aller gouter la mixture. Ils seront ainsi pris au piège, le liquide vaisselle les empêchera de s'échapper.

En temps normal, les moucherons peuvent se poser facilement sur un liquide et s'envoler de nouveau ensuite. Mais avec le liquide vaisselle, cela devient impossible. Dès que les moucherons se poseront sur le mélange, ils seront pris au piège et ne pourront plus s'échapper du liquide. Ils finiront par se fatiguer et se noyer. L'association des deux ingrédients rend ce piège vraiment efficace pour attirer un grand nombre de moucherons.

En plus de ce piège, vous pouvez utiliser d'autres astuces naturelles pour garder ces petites bêtes à distance de votre cuisine. par exemple, placez des pots de basilic et de menthe poivrée sur le plan de travail. Vous pouvez aussi mettre à côté de votre corbeille de fruit un demi citron dans lequel vous aurez piqué des clous de girofles. Toutes ces solutions sont de très bons répulsifs naturels.