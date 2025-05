Du vinaigre dans du marc de café : cette astuce de ménage encore méconnue est pourtant l'une des plus efficaces

Plutôt que de jeter le marc de café, mélangez-le avec du vinaigre blanc. Cette préparation fait des miracles sur certaines taches tenaces.

Les pouvoirs du marc de café et du vinaigre blanc ne sont plus à prouver, que ça soit pour nettoyer la maison, éloigner les nuisibles, éliminer les mauvaises herbes, ou encore donner un coup de boost à vos plantes. Mais saviez-vous que les deux combinés pouvaient vraiment faciliter une tâche ménagère difficile, voire impossible ? Cette astuce de grand-mère s'avère bien plus efficace que tous les produits que vous pourrez trouver dans les rayons spécialisés de votre magasin habituel, et qui coûtent une fortune.

On connaît maintenant depuis longtemps les différentes propriétés et utilisations du vinaigre blanc. Il élimine sans effort le calcaire incrusté sur les robinets ou dans le fond de la cuvette des WC, il dégraisse le plan de travail, le four et les plaques de cuisson dans la cuisine, il fait briller les vitres, etc. Vous pouvez même vous en servir pour nettoyer vos petits appareils électroménagers. Il détartre une bouilloire en un rien de temps. Bref, avec, vous pouvez presque tout nettoyer à la maison !

Le marc de café quand à lui est très utile au jardin, mais aussi à la maison. Il peut servir d'engrais naturel pour enrichir le sol du jardin ou des plantes en pot. Il aide aussi à repousser les nuisibles comme les limaces et les fourmis. À la maison, vous pouvez l'utiliser comme désodorisant naturel pour le frigo ou la poubelle. Il possède une autre propriété moins connue pour le ménage : il est abrasif. Ce qui lui permet d'éliminer les saletés tenaces sans rayer les surfaces.

© Rizky - stock.adobe.com

Mais c'est leur combinaison qui étonne. Personne ne pense à associer ces deux ingrédients, qui combinés, permettent d'éliminer même les taches les plus tenaces. Il s'attaque à pratiquement tous les types de saletés : des taches de graisse sur les plaques de cuisson, aux brûlures difficiles à enlever sur les casseroles et les poêles. Il est aussi idéal pour nettoyer en profondeur les éviers. Ce mélange agit comme un gommage naturel pour les surfaces, tout en désinfectant efficacement.

Voici comment préparer ce nettoyant performant. Vous aurez besoin de 250 ml de vinaigre blanc et d'une cuillère à soupe de marc de café. En plus, même si c'est optionnel, pour encore plus d'efficacité, nous vous conseillons d'ajouter une cuillère à soupe de sel et un peu de liquide vaisselle. Aucune trace ne résistera à ce mélange !

Dans un récipient, versez les quatre ingrédients et mélangez jusqu'à obtenir une préparation uniforme. Versez le produit dans un pulvérisateur. Vaporisez les surfaces encrassées telles que de la graisse sur le plan de travail, un fond de casserole brûlé, un plat du four complètement taché, un évier encrassé, etc. Frottez avec une éponge et laissez le produit agir quelques minutes. Rincez à l'eau chaude. Cette technique est l'une des plus efficaces pour récupérer un plat brûlé ou très gras.