Comment avoir des toilettes qui sentent bon naturellement pendant plusieurs jours ? Deux ingrédients suffisent

Oubliez les coûteux sprays chimiques ! Garder vos toilettes fraîches pendant des jours est un jeu d'enfant avec deux ingrédients de base.

Vous en avez assez des mauvaises odeurs persistantes dans vos toilettes ? Les solutions habituelles comme les désodorisants en spray sont non seulement chères, mais regorgent aussi souvent de produits chimiques. Et si on vous disait qu'il existe une astuce toute simple, naturelle et économique pour garder vos WC frais et parfumés pendant plusieurs jours ? Tout ce dont vous avez besoin se trouve sans doute déjà dans votre "home sweet home" !

Le secret de toilettes toujours accueillantes réside effectivement en deux ingrédients de base : le bicarbonate de soude et les huiles essentielles. Utilisés astucieusement, ils ont le pouvoir de transformer vos sanitaires en un endroit bien plus accueillant sitôt la porte franchie.

Il faut toutefois pour cela respecter quelques étapes. Premier point à ne pas négliger, veillez à créer une ambiance saine. Avant de penser aux senteurs, un grand nettoyage s'impose ! Désinfectez la cuvette, le lavabo et les parois de la douche avec un mélange à parts égales de jus de citron et de vinaigre blanc vaporisé. En plus d'éliminer bactéries et moisissures, il laissera un agréable parfum d'agrumes.

Place ensuite à la recette ! Dans un bol, mélangez soigneusement 2 cuillères à soupe de bicarbonate avec 40 cl d'eau chaude jusqu'à dissolution complète. Ajoutez-y ensuite une dizaine de gouttes d'huile essentielle de votre choix. Lavande, eucalyptus, citron... Il y 'en a pour tous les goûts et selon votre humeur. L'idéal est ensuite de verser la préparation dans un flacon avec spray pour pouvoir facilement diffuser son odeur dans la pièce.

Le soir avant d'aller vous coucher, aspergez les points stratégiques de la pièce avec la solution obtenue : cuvette bien sûr mais aussi présentoir à papier WC... Si vos WC sont dans la salle de bains, vous pouvez aussi diffuser cette odeur sur le rideau de douche, le lavabo, les recoins de la salle de bains.. Au matin, un délicat parfum flottera dans l'air !

Pour une fraîcheur qui dure encore plus longtemps, voici une astuce bonus que l'on trouve dans de nombreux magazine de décoration ou sur le monde de la maison. Nous l'avons trouvé très pratique. Vous pouvez confectionner des galets parfumés faits maison ! Mélangez pour cela 3 cuillères à soupe de bicarbonate, 2 d'eau et une vingtaine de gouttes d'huile essentielle. Répartissez la pâte obtenue dans des petits moules en silicone et laissez sécher une nuit. Disposés aux quatre coins de votre salle de bain, ils seront très effiaces pendant plusieurs jours sans le moindre effort de votre part. Pratique non ?