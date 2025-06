Peu de gens le savent : mettre un rouleau de papier toilette au réfrigérateur fonctionne vraiment

Poser un rouleau de papier toilette dans son réfrigérateur peut sembler saugrenu, mais cette astuce mérite d'être testée !

Parfois, les solutions les plus inattendues sont les plus efficaces ! Vous vous demandez pourquoi certaines personnes mettent un rouleau de papier toilette dans leur frigo ? Cela ne vous viendrait pas à l'idée, et pourtant cette astuce insolite peut résoudre un problème que tout le monde rencontre avec son réfrigérateur. Si cette technique séduit de plus en plus d'adeptes, c'est pour une raison simple : elle est étonnement efficace pour éliminer les odeurs désagréables de votre frigo.

Vous vous demandez comment ? Tout simplement car le papier toilette a évidemment un pouvoir absorbant important. Cela lui permet de capturer l'excès d'humidité, ce qui limite la formation de moisissures et ralentit la prolifération des bactéries, mais aussi de retenir les mauvaises odeurs, notamment celles des aliments forts comme le fromage, les oignons ou certains restes cuisinés.

Cette méthode peut également contribuer à une meilleure conservation des aliments, en absorbant l'excès d'humidité (un facteur qui peut affecter leur durée de conservation). Cette humidité supplémentaire peut être générée par l'ouverture fréquente du réfrigérateur, un manque de nettoyage ou un stockage inapproprié des aliments. Et ce n'est pas tout, cette petite pratique facile à adopter a encore d'autres avantages.

© 123RF - antifriz83

En réduisant l'humidité , l'entretien de votre réfrigérateur sera simplifié et votre facture d'électricité moins élevée. L'explication est simple :

la réduction des particules d'eau réduit la formation de glace et, par conséquent, évite une consommation électrique élevée.

avec cette humidité en moins, il y a également moins de risques de développement de moisissure dans l'appareil.

Pour que cette pratique soit la plus efficace possible, voici quelques conseils à respecter. Tout d'abord, vous ne devez pas placer n'importe où le rouleau de papier. Le meilleur endroit est tout simplement au fond de l'appareil, où il agira comme un déshumidificateur naturel. Aussi, il faut penser à le remplacer de temps en temps. Ceux qui utilisent cette astuce conseillent de le faire toutes les 3 semaines environ. Enfin, prenez toujours un rouleau dans un paquet neuf, et pas un rouleau qui traîne dans les toilettes ou la salle de bains depuis des jours car il aura déjà absorbé pas mal d'humidité.

S'il n'existe aucune preuve scientifique qui valide cette astuce de ménage, de nombreux internautes l'ont validée et partagent leur avis sur les réseaux sociaux. Toutefois, les résultats peuvent dépendre de facteurs tels que le type d'aliments stockés et la fréquence à laquelle le réfrigérateur est ouvert.