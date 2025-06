C'est la meilleure façon de nettoyer votre couette à la maison pour qu'elle reste moelleuse

C'est le bon moment pour nettoyer votre couette ! Voici la bonne méthode pour le faire à la maison.

Saviez-vous qu'il fallait laver votre couette au moins une fois par an, voire à chaque changement de saison ? Et oui, laver les draps et la housse de couette ne suffit pas pour garder une couette propre, sans poussière, acariens, particules de peau, transpiration, poils d'animaux et bien d'autres choses encore. Si la fréquence de lavage de votre couette dépend de plusieurs paramètres et de votre mode de vie, une chose est sûre, il faut le faire au moins une fois dans l'année, et le meilleur moment est maintenant. Tout simplement car les températures sont plus chaudes et vous permettent de faire sécher rapidement votre couette, sans passer par la case pressing ou lavomatique.

Et oui, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour la laver, il est tout à fait possible de le faire de chez vous avec la bonne méthode pour qu'elle soit bien propre et qu'elle reste bien moelleuse. Bien que les couettes puissent généralement être nettoyées en machine à laver, il est toujours important de connaître les spécificités de votre couette, mais aussi de votre lave-linge. Certains tissus nécessitent un entretien particulier, et certaines machines sont limitées en poids.

© 123RF - galgoczygabriel

Voici ce qu'il faut vérifier avant de mettre votre couette en machine :

L'étiquette de composition et d'instruction de lavage : si elle recommande un nettoyage à sec, un lavage à l'eau froide en machine ou un séchage à température moyenne en sèche-linge, suivez absolument ces instructions pour éviter toute détérioration de votre couette (décoloration, rétrécissement, déchirures, etc.).

La capacité de votre machine : si elle est trop petite, votre couette sera mal lavée et mal rincée, et vous risquez d'abîmer votre appareil. Vous n'aurez pas d'autre choix que de passer par la case pressing ou lavomatique.

L'état de la couette : si vous constatez des déchirures, réparez-les avant de la laver, sinon vous risquez de vous retrouver avec une machine remplie de peluches.

Si tout est ok pour un passage en machine, avant de vous lancer, voici les derniers conseils essentiels. Mettez moins de lessive que pour un cycle normal. Les professionnels conseillent de mettre seulement 1/3 de la dose de lessive habituelle. Cela garantit un bon rinçage. Pour la même raison, nous vous conseillons d'ajouter un cycle de rinçage et d'essorage supplémentaire.

Pour le choix du cycle de lavage, un lavage à 30 degrés est plus sûr pour votre couette, plus doux pour les fibres. Mais un lavage plus fort est recommandé pour bien désinfecter la couette. Si l'étiquette recommande un lavage à 30 degrés, respectez la consigne, sinon optez pour un lavage à 60 degrés. Pour l'essorage, choisissez toujours le plus élevé que propose votre lave-linge.

Pour le séchage, un séchage à l'air libre est le plus économique. Sinon, vous pouvez la passer au sèche-linge, sans oublier les balles de séchage. Elles rebondiront et agiteront le garnissage de votre couette, permettant un séchage plus efficace et un gonflant constant.