Le fond des toilettes sera toujours blanc : une seule dose de ce produit suffit pour blanchir la cuvette en 20 minutes

Voici une méthode simple et écologique pour blanchir le fond de la cuvette en profondeur et dire adieu aux taches rebelles !

S'il y a une tâche de ménage particulièrement pénible et rébarbative car elle revient souvent, c'est bien le nettoyage de la cuvette des WC. Mais nettoyer les toilettes en profondeur peut vite devenir une corvée chronophage et décourageante, surtout lorsqu'on a l'impression que rien ne vient à bout des taches et du tartre incrusté.

Or, on a tous envie d'avoir un fond de cuvette impeccablement blanc. Avoir des toilettes propres et brillantes n'est évidemment pas qu'une question d'esthétique, c'est aussi une question d'hygiène. Une cuvette mal entretenue peut rapidement devenir le terrain de jeu favori des bactéries et des mauvaises odeurs. Sans parler de l'embarras que l'on peut ressentir lorsqu'on reçoit des invités...

Heureusement, il existe une solution miracle pour retrouver une cuvette blanche et éclatante en un rien de temps. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elle est 100% naturelle ! Vous n'aurez besoin que d'un seul ingrédient magique : le percarbonate de soude. Ce dérivé du carbonate de soude est souvent utilisé comme alternative écologique à l'eau de Javel. Mélangé à de l'eau chaude, il libère de l'oxygène actif qui va littéralement "manger" les saletés. Il est à ne pas confondre avec le bicarbonate de soude, également utilisé pour le ménage dans de nombreux foyers.

Voici un petit mode d'emploi, dévoilé en vidéo par l'Instagrameuse Alma Lostildeli, suivie par plus de 500 000 utilisateurs italiens. Avant de débuter, assurez vous de porter des gants et idéalement des lunettes de protection pour éviter les projections. Le percarbonate peut être irritant pour la peau et les yeux.

Première étape : dans un bol, mélangez 3 cuillères à soupe de percarbonate de soude avec 1 litre d'eau bouillante.

Versez ensuite la solution directement dans la cuvette en prenant soin de bien recouvrir les rebords et le fond. Laissez agir pendant 15 minutes.

À l'aide d'une brosse WC, frottez la cuvette énergiquement en insistant sur les zones les plus touchées. Le percarbonate aura déjà commencé à décoller les saletés.

Enfin, tirez la chasse d'eau et admirez le résultat : une cuvette blanche et propre comme au premier jour !

Pour les dépôts de tartre plus tenaces, préparez une poudre magique en mélangeant 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 2 de percarbonate et 4 d'acide citrique. Le soir, saupoudrez généreusement la cuvette, laissez poser toute la nuit et frottez le lendemain matin.

Utilisé régulièrement, le percarbonate de soude vous permettra de garder des WC éclatants de propreté sans effort. Fini les produits chimiques agressifs et la corvée du nettoyage ! Avec cette méthode, quelques minutes suffisent pour retrouver une cuvette impeccable... pendant quelques jours au moins.