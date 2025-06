La poussière ne collera plus aux plinthes ou aux stores si elle est nettoyée avec ce simple produit naturel

C'est une astuce simple et naturelle, partagée par des pros du ménage. Elle empêche la poussière de coller aux plinthes et aux stores.

La poussière adore se loger dans certains endroits particulièrement pénible à nettoyer et épousseter. C'est par exemple le cas des plinthes où la poussière est particulièrement visible mais aussi des stores. Elle s'y colle très facilement et peut être difficile à déloger. Heureusement les experts sont là. Personnels d'hôtel mais aussi femmes de ménage ou majordomes rivalisent de bonnes astuces pour un nettoyage efficace et rapide. Dans leurs métiers, il faut parfois aller vite et un peu de méthode et d'expérience font tout de suite la différence !

Pourquoi ces endroits en particulier sont-ils si pénibles à nettoyer ? Le problème, c'est que les stores et plinthes sont des surfaces larges, souvent en bois ou en plastique, qui ont tendance à accumuler de l'électricité statique. Or cette électricité statique attire comme un aimant toutes les particules de poussière environnantes. Celles-ci viennent alors se coller avec persistance sur ces surfaces, allant jusqu'à former de petits amas disgracieux, voire de vrais "moutons" de poussière.

Heureusement, ces pros du ménage ont l'astuce pour contrer cette maudite électricité statique : il suffit de passer une lingette. Les meilleures et les plus efficaces sont celles conçues pour les sèche-linge. C'est le seul moyen d'y placer un peu d'adoucissant et ces lingettes sont aussi parfaites pour chasser la poussière. "Mon conseil pour un nettoyage rapide des stores vénitiens ? Utilisez une feuille d'assouplissant, recommande ainsi Enter Kerry, experte en ménage et créatrice du site britannique Blissful Domestication qui a partagé cette astuce sur les réseaux sociaux. "La feuille capte parfaitement toute la poussière et laisse une odeur agréable en plus. C'est aussi très pratique pour dépoussiérer le dessus des plinthes."

Cela peut paraître étrange mais c'est en fait très logique ! Les feuilles d'assouplissant sont recouvertes d'une fine couche anti-statique qui empêche le linge de se coller dans le sèche-linge. En frottant simplement une de ces feuilles sur vos stores ou plinthes, vous transférez ses propriétés anti-statiques sur la surface. L'assouplissant laisse aussi un léger film proche de la cire qui s'avère nettoyant et protecteur.

Le résultat est rapidement visible : la poussière ne peut plus venir se déposer et s'incruster. Associée à un coup d'aspirateur et de serpillère sur les plinthes, cette astuce permet de garder les surfaces dépoussiérées bien plus longtemps, souvent pendant un mois. De quoi vous épargner de fastidieuses séances de ménage !