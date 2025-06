Les nuées de moucherons ont envahi la maison ou le jardin ? Un seul produit de cuisine suffit pour les chasser

Les nuées de moucherons, en réalité des pucerons ailés, envahissent les maisons et les jardins cet été. Découvrez un remède simple et naturel pour vous en débarrasser.

Avec le retour des beaux jours, les moucherons font leur apparition dans nos cuisines et nos jardins. Cette année, leur présence semble particulièrement importante, notamment dans l'Ouest de la France, comme au Mans ou en Charente. Dans certains autres départements, ces "moucherons", en réalité de petits "pucerons ailés", semblent aussi plus présents que d'ordinaire, comme constaté par le journal de la Haute-Marne.

Vous avez constaté leur présence ? Pas de panique, ces petits insectes sont d'abord inoffensifs pour l'homme. "Ce sont des insectes qui ont une durée de vie relativement courte. Les bestioles vont s'accoupler et se reproduire, et très rapidement, vont disparaître", rassure Mathieu de Flores, entomologiste à l'Office pour les insectes et leur environnement (OPIE) interrogé par France 3.

Leur prolifération s'expliquerait selon lui par les conditions climatiques favorables cette année, qui ont permis aux larves de bien se développer durant l'hiver. La chaleur et l'humidité sont en effet propices à leur reproduction. Dans la maison, la cuisine est leur pièce de prédilection car ils y trouvent tout ce dont ils ont besoin : chaleur, humidité et restes de nourriture en décomposition.

Pour limiter leur présence, quelques gestes simples sont à adopter : mettre les aliments dans des boîtes hermétiques, vider et nettoyer régulièrement la poubelle, ne pas laisser de vaisselle sale, prendre soin de ses plantes... Aérer et ventiler permet aussi de réduire chaleur et humidité et de créer un petit courant d'air que ces petits pucerons ailés détestent.

Ils ont déjà élu domicile chez vous ? Ne baissez pas les bras ! Il existe une astuce toute simple et 100% naturelle pour vous en débarrasser. Il vous faut seulement :

1/2 tasse de vinaigre de cidre

Quelques gouttes de liquide vaisselle

1 cuillère à soupe de sucre

Un petit bol

Le mode d'emploi est simple : versez le vinaigre dans le bol, ajoutez le liquide vaisselle, le sucre et mélangez légèrement. L'idéal est ensuite de placez le bol près des endroits infestés. L'odeur du vinaigre va attirer les moucherons qui vont venir se noyer dedans. Gardez ce piège en place quelques jours et vous verrez votre intérieur libéré de ces envahisseurs ! Vous pouvez ensuite le conserver en prévention, le mieux étant toutefois de le remplacer régulièrement en reprenant le mode d'emploi pour faire un nouveau mélange.

Rappelons tout de même pour finir que la présence de ces nuées de moucherons est un phénomène naturel et temporaire. Mathieu de Flores de l'OPIE se veut rassurant : "C'est généralement sur cette période de l'année qu'on a des émergences massives, c'est relativement classique", note le chercheur à France 3. Leur présence ne devrait ainsi durer que quelques jours à quelques semaines maximum. Patience...