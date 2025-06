Les plombiers le savent bien, voir des poissons d'argent dans la salle de bains est un signal d'alarme

Si vous apercevez des poissons d'argent dans votre salle de bains, ne les ignorez surtout pas !

Appelés aussi lépisme, les poissons d'argent sont de petits insectes qui affectionnent particulièrement les environnements chauds et humides comme les salles de bains. Avec leur corps plat d'un centimètre environ et allongé recouvert d'écailles brillantes, ils sont facilement reconnaissables lorsqu'ils se faufilent le long des murs et des plinthes. Pas étonnant donc d'en trouver dans nos salles de bains ou cuisines ! Mais attention, derrière leur joli nom, leur présence n'est pourtant pas anodine.

Les plombiers ne s'y trompent pas, les poissons d'argent sont considérés comme des indicateurs d'un taux d'humidité trop élevé, voire de dégâts des eaux cachés. Leur apparition doit donc être prise au sérieux par les occupants. Ils se nourrissent de matières organiques comme les squames de peau, les cheveux mais aussi le papier ou même les moisissures et peuvent donc facilement proliférer dans les salles de bains. Leur présence en nombre signale donc souvent un excès d'humidité persistant ou un développement de moisissures.

Avant de passer aux moyens de les éradiquer, mieux vaut commencer par comprendre les causes de leur présence. Plusieurs raisons peuvent expliquer une humidité excessive dans la salle de bains. Un problème d'aération et de ventilation en est souvent à l'origine, empêchant l'évacuation de la vapeur d'eau après la douche ou le bain. Il est conseillé de vérifier régulièrement l'état de la ventilation, notamment de la VMC. Ouvrir la fenêtre après la douche si vous avez une fenêtre dans la pièce peut aussi être un bon réflexe. Mais ce n'est pas tout !

Des fuites au niveau des joints ou des canalisations peuvent aussi provoquer des infiltrations d'eau. Lorsque l'humidité stagne, elle favorise la multiplication des poissons d'argent mais représente surtout un risque pour la santé. Ignorer ces petits insectes, c'est s'exposer aussi à long terme à des dommages sur votre logement et des problèmes sanitaires.

Quelles actions pouvez-vous mettre en place ? Tout d'abord, il est essentiel de traiter le problème à la source en réduisant l'humidité ambiante. Aérer systématiquement pendant et après la douche, essuyer les surfaces, réparer fuites et joints défectueux sont autant de réflexes à adopter. Côté ménage, aspirateur et nettoyages réguliers permettent de limiter les sources de nourriture des lépismes. Des répulsifs naturels comme le vinaigre blanc peuvent les tenir à distance. Des astuces simples comme le nettoyage régulier ou l'utilisation de pièges peuvent également aider à se débarrasser de ces petits envahisseurs.

En cas d'infestation majeure, il est cependant vivement recommandé de faire appel à un professionnel. Un diagnostic approfondi permettra de déceler d'éventuels dégâts liés à l'humidité et d'éviter l'apparition de problèmes plus graves comme la moisissure ou la dégradation des murs et sols.