Comment se débarrasser des traces brunes sur la cuvette des toilettes : avec cette astuce, ça marche à tous les coups

Se débarrasser des dépôts bruns tenaces sur la cuvette des WC peut être une tâche ardue. Sauf si l'on a cette petite méthode simple et naturelle...

Les traces marron incrustées dans la cuvette des WC sont particulièrement pénibles à enlever. Peu esthétiques, elles demandent pour être éliminées durablement une attention constante... Sauf si l'on possède une méthode redoutablement efficace ! Oubliez les produits chimiques et chers du commerce, un peu d'huile de coude et d'ingéniosité peuvent suffire.

Souvent dues à l'accumulation d'urine et de calcaire, ces dépôts bruns donnent une apparence sale et peu hygiénique à vos toilettes. Malgré l'utilisation de produits nettoyants spécifiques, il est parfois difficile d'atteindre complètement le rebord intérieur près de la sortie de la chasse d'eau ou le fond des toilettes Voici une méthode naturelle et économique pour éliminer ces vilaines taches sans trop d'efforts.

Pour cela, vous aurez besoin de... papier toilette tout simplement, un produit jamais très loin de votre cuvette des WC ! Vous aurez aussi besoin de vinaigre blanc ménager, d'un petit bol et si besoin d'une éponge à récurer et d'une vieille brosse à dents.

On passe au mode d'emploi ? Le voici, les étapes sont faciles à utiliser et rapides.

Versez un peu de vinaigre blanc dans un bol.

Imbibez généreusement plusieurs feuilles de papier toilette dans le liquide.

Froissez le papier humide et bourrez-en tout le pourtour intérieur de la cuvette, sous le rebord.

Laissez agir au minimum 30 minutes.

Retirez ensuite le papier et jetez-le dans la poubelle (ne le jetez pas dans les toilettes pour éviter de boucher les canalisations !)

Si nécessaire, frottez les zones encore sales avec la brosse à dents ou l'éponge préalablement trempée dans le vinaigre.

En principe, le rebord de vos WC devrait avoir retrouvé son éclat. Si des taches persistent, passez à la méthode renforcée :

100% naturelle et très peu coûteuse, cette astuce toute simple, se montre particulièrement efficace. Il ne vous restera plus qu'à renouveler l'opération régulièrement pour un résultat durable et une cuvette des WC toute propre.