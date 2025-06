La poubelle sent mauvais en été : ce simple remède est la solution immédiate

Dès que les températures grimpent, c'est inévitable, les poubelles sentent vraiment mauvais ! Sauf si vous utilisez cette astuce de grand-mère.

Avec les grosses chaleurs de ces derniers jours, on a tous le même problème à la maison : la poubelle qui sent vraiment mauvais. A tel point que l'on n'ose même plus l'approcher. Et pour couronner le tout, ces mauvaises odeurs la transforment en un véritable aimant à insectes. Entre les épluchures de légumes, les restes d'aliments.... il faut redoubler de vigilance pour éviter que tout le logement ne sente la poubelle. Mais avec ce simple remède maison, le problème peut être résolu en un rien de temps, et les mauvaises odeurs deviennent une histoire ancienne !

Avant de vous dévoiler l'astuce, voici un conseil essentiel en été. Il faut absolument éviter toute humidité dans la poubelle et garder l'endroit le plus sec possible. Pour cela, vous pouvez simplement mettre les déchets humides (comme les restes d'aliments ou les épluchures) dans du papier journal ou du papier absorbant avant de les jeter dans la poubelle. Le papier absorbe l'excès d'humidité et prévient ainsi la formation des odeurs. Une autre bonne idée est de tapisser le fond de la poubelle de papier journal pendant les chaleurs estivales.

© liudmilachernetska - 123RF

Pour le remède maison, bonne nouvelle, vous n'avez besoin que d'un seul ingrédient, que vous trouverez dans n'importe quel supermarché pour seulement quelques centimes : le bicarbonate de soude. C'est un remède qui a fait ses preuves pour lutter contre toute sorte de mauvaises odeurs, aussi bien celles des chaussures ou du frigo, que celles de la poubelle. Pour l'utiliser, rien de plus simple : saupoudrez du bicarbonate de soude au fond de la poubelle. Il absorbe l'humidité et neutralise efficacement les odeurs. Pensez à le renouveler régulièrement, car au bout d'une semaine il perd de son efficacité.

En été, nettoyez vos poubelles en profondeur encore plus souvent. Cela vous évitera les mauvaises odeurs, mais aussi les petites bêtes. Pour les poubelles extérieures, le tuyaux d'arrosage ou le nettoyeur haute pression seront vos meilleurs alliés. Pour la poubelle de cuisine, astiquez-la avec du vinaigre blanc. Il nettoiera à fond, préviendra des mauvaises odeurs, et fera fuir les insectes qui détestent son odeur. Dans tous les cas, séchez bien vos poubelles avant d'y remettre des déchets.

Enfin, faites bien le tri sélectif, c'est essentiel pour minimiser les odeurs. Pensez aussi à utiliser des sacs poubelles plus petits pour les sortir plus souvent, idéalement tous les jours. La poubelle à déchets organiques est particulièrement sensible aux odeurs. Voici ce que vous pouvez faire pour limiter les mauvaises odeurs. Si elle est dans la cuisine, pensez à la vider et à la nettoyer au vinaigre blanc chaque jour quand il fait chaud. Si elle est dehors, évitez le plein soleil et privilégiez un emplacement ombragé.