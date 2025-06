"Peu importe la quantité de calcaire ou de moisissure" : cette astuce d'une pro du ménage rend la douche impeccable

Fini le calcaire et la moisissure dans la douche ! Une experte en ménage a donné sa recette maison pour des parois impeccables. Le mélange est simple à réaliser pour un résultat bluffant.

Rien de mieux qu'une bonne douche pour se réveiller le matin ou se détendre le soir, surtout après une journée de forte chaleur ! Hélas, malgré un nettoyage régulier, il est souvent difficile de garder cet espace impeccable, entre traces de calcaire et développement de moisissures dans les recoins. Pas de panique ! Une experte en entretien de la maison a livré sa solution efficace. Ce mélange maison facile à réaliser va redonner une seconde jeunesse à votre cabine de douche ! Estela Moreno est une experte ménage reconnue en Espagne où elle est suivie par de nombreux utilisateurs sur TikTok. Voici le mélange qu'elle préconise :

Mélangez bien ces ingrédients dans un récipient jusqu'à obtenir une pâte homogène. L'eau oxygénée combinée au bicarbonate est redoutable pour désinfecter, blanchir et détartrer les surfaces, y compris les joints de salle de bains. On passe au mode d'emploi ? Le voici :

A l'aide d'une vieille brosse à dents ou d'une éponge, appliquez généreusement la pâte obtenue sur toutes les parois de la douche. Insistez sur les zones critiques : les joints de carrelage qui ont jauni avec le temps, les rails et les rebords où la moisissure se développe en priorité. Laissez agir une dizaine de minutes pour que les principes actifs fassent leur effet. Le bicarbonate légèrement abrasif va décoller les traces de calcaire et de savon séché. L'eau oxygénée va désinfecter et blanchir les surfaces. Frottez ensuite délicatement les zones traitées puis rincez abondamment à l'eau claire pour éliminer toute trace de produit. Pour parfaire le résultat et faire briller les parois, vous pouvez essuyer avec un chiffon en microfibre.

Après ce petit nettoyage en profondeur, votre cabine de douche aura déjà retrouvé un peu de son éclat du premier jour ! Fini les traces de calcaire persistantes, les joints auront retrouvé leur blancheur initiale et toute trace de moisissure aura disparu, même dans les petits recoins.

L'astuce en plus d'Estela Moreno pour garder une douche impeccable plus longtemps ? Après chaque utilisation, raclez les parois avec une raclette pour éviter que l'eau ne stagne et ne laisse des traces. Vous pouvez aussi laisser la porte entrouverte pour faciliter la circulation de l'air et le séchage. C'est la meilleure façon de prendre soin de votre douche, si précieuse l'été !