Du papier aluminium dans le congélateur : tout le monde devrait y penser, c'est la solution à ce problème

De plus en plus de gens utilisent cette astuce, elle simplifie la vie.

De nos jours, il est difficile de se passer d'un congélateur. Et pourtant, malgré ses nombreux avantages, il est aussi souvent source de petits désagréments : brûlures de congélation, aliments mal protégés, emballages inadaptés, givre, etc. Face à ces problèmes, il existe parfois des solutions très simples, comme cette astuce de grand-mère encore trop sous-estimée, qui résout pourtant un problème bien particulier, dont personne n'échappe.

Saviez-vous que vous pouviez faire des économies d'électricité et faciliter l'entretien de votre congélateur avec un simple morceau de papier aluminium ? Tout le monde en a un rouleau dans dans sa cuisine. Il est très utile pour conserver les aliments, les emballer, mais aussi les cuire au four. Mais récemment, on a découvert une toute autre utilité à ce papier, et c'est dans le congélateur que ça se passe. Un petit geste vraiment facile qui va vraiment simplifier une tâche que beaucoup d'entre nous remettent à plus tard car elle peut être vraiment fastidieuse.

© 123RF - liudmilachernetska

Et oui, grâce à cette astuce, dégivrer votre congélateur ne vous demandera ni temps, ni effort. Un rêve qui devient réalité ! Même si votre congélateur fonctionne correctement, l'ouverture régulière de la porte fait entrer de l'air chaud et humide. Cette humidité se condense, puis gèle sur les parois, formant petit à petit une couche de glace. C'est inévitable. Ce givre réduit l'efficacité de l'appareil, augmente sa consommation électrique, et diminue l'espace de stockage. C'est là qu'intervient le papier aluminium. Il n'empêchera pas la glace de se former, mais il va créer une surface lisse et non poreuse qui empêchera le givre d'adhérer fortement. Enlever la couche de glace deviendra alors un jeu d'enfant !

Comment ça fonctionne ? Commencez par bien nettoyer votre congélateur, et à le sécher. Il ne doit pas y avoir de givre. Posez des feuilles d'aluminium sur les parois de l'appareil (sur les zones les plus sujettes au givre, comme le haut ou le fond du congélateur). Replacez vos aliments dans l'appareil. Lors du prochain dégivrage, vous n'aurez pas besoin de gratter ou d'éteindre l'appareil. Il vous suffira de décoller simplement les feuilles. La glace viendra avec dans la majorité des cas. Le reste de givre peut être éliminé rapidement, sans avoir à gratter pendant des heures.

Vous l'avez compris, cette méthode ne remplace pas un dégivrage régulier, mais elle le rend beaucoup plus rapide et moins pénible. En plus de vous faciliter la tâche, cette technique prolonge la durée de vie de votre congélateur en évitant une surconsommation d'énergie liée au givre.