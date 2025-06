Glisser une feuille de papier A4 dans le congélateur est une bonne idée, "surtout pendant les chaudes journées d'été"

Attention à la bonne conservation des aliments cette semaine. Voici le geste simple qui garantit que votre frigo et votre congélateur fonctionnent bien quand il fait chaud.

Les 30 degrés ont été dépassés et le seront encore, avec un thermomètre qui atteindra plus de 35 degrés dans une grande partie du pays, et même les 40 degrés localement selon La Chaîne Météo. Ces chaleurs étouffantes ont bien sûr un impact sur le confort dans la maison, mais aussi sur les appareils électroménagers, ce qui pourrait finir par vous coûter cher. Alors que le mercure va encore battre des records, voici un petit geste qui peut vous rapporter gros : glisser une feuille de papier A4 dans la porte du congélateur.

Bien souvent, on oublie de prendre en compte un des effets de la chaleur : l'impact sur les aliments et leur conservation, même s'ils sont dans le frigo et le congélateur. Ainsi, le fabricant d'électroménager Beko met en garde sur un problème sous estimé qui peut vous faire perdre de l'argent, et vous rendre malade. Si votre frigo et votre congélateur ont déjà quelques années, il se peut que les joints des portes soient moins efficaces.

"L'usure du joint de porte peut être un problème potentiel avec votre réfrigérateur. Un joint usé peut empêcher la porte du réfrigérateur de se fermer correctement, obligeant le système de refroidissement à travailler davantage pour conserver la fraîcheur de vos aliments", a confié un porte-parole de la marque.

© 123RF - henadzipechan

Si en temps normal, cela n'est pas forcément gênant, en été, quand le mercure dépasse les 30 degrés, cela peut entraîner toute une série de problèmes. Le porte-parole Beko explique que "l'air chaud qui pénètre dans votre réfrigérateur peut surcharger le système de refroidissement, surtout pendant les chaudes journées d'été."

Si le joint est usé, votre facture d'électricité risque de grimper en flèche. Vos appareils devront travailler plus pour refroidir et garder les aliments au frais, mais surtout, cela pourra détériorer vos aliments. Pour éviter les intoxications alimentaires, vous allez devoir jeter toutes vos denrées mal conservées au frigo et au congélateur. D'autre part, un congélateur avec un joint défectueux peut également cesser de fonctionner correctement en raison d'une accumulation excessive de glace. Dans ce cas l'appareil devra travailler encore plus pour conserver vos aliments, et sa durée de vie sera réduite.

Mais bonne nouvelle, Beko dévoile une astuce vraiment simple qui peut vous éviter la catastrophe. Et pour cela, vous avez simplement besoin d'une feuille de papier A4. Il suffit de placer votre feuille dans la porte de l'appareil, contre le joint, puis de refermer la porte. Essayez ensuite d'enlever la feuille. Si vous sentez une résistance, le joint fonctionne bien. Si la feuille vient facilement, le joint de la porte n'est plus en parfait état, et il est nécessaire de songer à le remplacer. C'est tout simple mais il fallait y penser !