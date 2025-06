C'est important pour éviter la panne, voici la bonne fréquence pour nettoyer l'arrière du réfrigérateur

Personne n'y pense et pourtant, c'est un vrai facteur de panne.

Si vous voulez que votre réfrigérateur fonctionne parfaitement et longtemps, conserve bien vos aliments sans consommer trop, son entretien est essentiel. Le nettoyage régulier de l'intérieur du frigo et de la porte est une habitude. Mais nous sommes nombreux à négliger un point important : l'arrière de votre appareil, là où se trouvent le condensateur.

C'est toutefois essentiel pour maintenir votre réfrigérateur en parfait état de refroidissement mais aussi éviter les pannes et réparations couteuses. Savez-vous vraiment la date à laquelle vous avez déplacé votre frigo pour nettoyer derrière ? Il y a 6 mois, un an, jamais ? Il y a de fortes chances pour que vous ne le fassiez pas assez souvent.

Le condensateur a pour fonction principale de libérer la chaleur extraite de l'intérieur du réfrigérateur. Pour faire simple, les serpentins du réfrigérateur sont essentiellement responsables du maintien de la fraîcheur à l'intérieur. Selon votre modèle, vous les trouverez soit en dessous, soit à l'arrière.

© Dominique VERNIER - stock.adobe.

Lorsqu'ils sont encrassés de poussière, de poils d'animaux et de saletés, leur efficacité diminue. Le compresseur doit alors redoubler d'efforts pour maintenir une température correcte à l'intérieur du frigo, ce qui augmente la consommation d'énergie et accélère l'usure des composants. Par exemple, des serpentins en mauvais état peuvent faire griller le compresseur.

Mais alors, comment faut-il l'entretenir, et tous les combien de temps faut-il le faire ? Certains signes indiquent qu'il est temps de nettoyer l'arrière de votre frigo :

Votre appareil refroidit moins bien ;

Il fait du bruit en permanence

Votre facture d'électricité augmente alors que vous n'avez pas changé vos habitudes.

En moyenne, il faut le nettoyer une à deux fois par an. Tout dépend de votre mode de vie. Dans la majorité des cas, une fois peut suffire. Mais si vous avez des animaux de compagnie ou que vous passez peu l'aspirateur chez vous, privilégiez un nettoyage tous les six mois ou plus. Pour ne pas oublier, vous pouvez l'intégrer dans votre routine de nettoyage saisonnier : au printemps et à l'automne, par exemple.

Pour le nettoyer, voici la marche à suivre :