Nettoyer une poêle brulée sans frotter : c'est facile avec des coquilles d'œuf

Grâce à cette astuce de grand-mère, vous pourrez dire adieu aux corvées de récurage interminables pour récupérer le fond d'une casserole ou d'une poêle brûlée.

Qui n'a jamais oublié une casserole ou une poêle sur le feu, laissant le fond noircir sous l'effet de la chaleur ? Ce genre de mésaventure culinaire est malheureusement plus fréquente qu'on ne le pense… et souvent redoutée. Car une fois la catastrophe constatée, le lave-vaisselle ne pourra rien y faire. Et on se retrouve face à un dilemme redoutable : récurer le fond brûlé pendant de longues minutes, voire des heures, ou jeter sa poêle ou sa casserole.

Il existe de nombreuses astuces promettant de redonner un aspect neuf à vos poêles et casseroles brûlées, à base de citron ou de bicarbonate de soude, mais presque aucune ne fonctionne parfaitement, et bien souvent, elles nécessitent de frotter fort. Mais une méthode sort du lot et semble fonctionner à tous les coups : les coquilles d'œuf mélangées à un autre produit. Et en plus, vous n'aurez pas besoin de frotter comme un fou, juste un peu pour éliminer les traces les plus tenaces.

Cette astuce, c'est Ms Shi & Mr He qui la partagent sur leur compte TikTok (@msshiandmrhe), et on a été bluffé par son efficacité. Elle donne des résultats surprenants en quelques minutes seulement. L'avant/après est impressionnant. Pour fabriquer ce super nettoyant à base de coquilles d'œufs, il suffit de récupérer les coquilles des œufs que vous avez utilisé en cuisine, par exemple lors de la préparation d'œufs durs ou d'une omelette.

Le processus commence par le nettoyage et le séchage des coquilles d'oeuf. Rincez-les sous l'eau pour éliminer les résidus de blanc ou de jaune. Puis passez-les au four pour les sécher, comme le montre la vidéo TikTok. Une fois complètement sèches, elles sont broyées en une fine poudre dans un mixeur. Mélangées avec un peu de bicarbonate de soude, elles deviennent un puissant abrasif. Cette combinaison permet non seulement d'éliminer les graisses incrustées, mais aussi de réduire l'utilisation de produits chimiques agressifs dans la maison.

Ensuite, prenez un peu de produit et frottez le dessous de votre casserole ou poêle noircie avec une éponge humide. En frottant à peine, vous verrez les traces noires disparaître comme par magie. Pour une finition impeccable, rincez à l'eau tiède. Le petit plus : pour renforcer l'action nettoyante et dégraissante, vous pouvez ajouter quelques gouttes de liquide vaisselle à l'eau. Attention, cette méthode fonctionne pour les poêles et casseroles en alu. Pour celles en téflon, c'est ok pour le dessous, mais jamais l'intérieur.

Dans la vidéo, on voit bien l'efficacité de la méthode, en comparaison à la simple utilisation de bicarbonate de soude. Si le bicarbonate de soude enlève quelques traces, quand il est utilisé seul, il demande plus d'efforts et n'élimine pas toujours complètement les résidus. Alors que mélangé avec les coquilles d'œuf, il nettoie la surface plus rapidement et avec moins d'efforts grâce aux propriétés abrasives des coquilles.