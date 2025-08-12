Un évier propre et brillant : ce mélange facile coûte quelques centimes et fait des merveilles

Ce nettoyage facile en deux étapes vous garantit un évier brillant pendant longtemps !

Maintenir une cuisine propre n'est pas toujours une chose facile, surtout si vous cuisinez beaucoup et que vous avez des enfants. Entre les traces de doigts sur les meubles, les éclaboussures sur les plaques de cuisson... sans parler de l'évier, l'un des éléments les plus sollicités au quotidien. Que ce soit pour laver les légumes, rincer la vaisselle ou jeter les résidus alimentaires, il est constamment exposé à la saleté, aux graisses, au calcaire et aux résidus de savon.

Résultat : il perd rapidement de son éclat et peut devenir un véritable nid à bactéries. Pourtant, inutile de se ruiner en produits ménagers coûteux et souvent agressifs. Il existe une astuce de grand-mère pour avoir un évier toujours propre et brillant. Une méthode simple, mais aussi très efficace en 2 étapes.

La première étape consiste à utiliser simplement du bicarbonate de soude, alors que la deuxième consiste à polir l'évier avec de l'huile pour empêcher les traces de revenir de suite. Le résultat est époustouflant et votre évier restera comme neuf pendant longtemps.

© 123RF - piovesempre

Un nettoyage en profondeur avec une pâte de bicarbonate de soude

Pour un résultat impeccable, il vous faut : une grosse cuillère à soupe de bicarbonate de soude, un peu d'eau, une éponge ou un chiffon doux. Si vous n'avez pas de bicarbonate de soude, vous pouvez le remplacer par un sachet de levure. La levure chimique contient du bicarbonate de soude. Elle réagit l'eau pour aider à dissoudre la graisse. Le nettoyage est efficace, et cela n'abîme pas la surface de l'évier.

La pâte de bicarbonate de soude est le remède de base. Il vous suffit de mélanger la poudre avec l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte. Vous pouvez également ajouter un peu de liquide vaisselle au mélange, cela va renforcer l'action nettoyante et dégraissante.

La finition pour un évier brillant

Après un nettoyage en profondeur avec la pâte de bicarbonate, séchez bien votre évier avant de passer à la seconde étape. Si l'évier n'est pas sec, cela ne fonctionnera pas correctement. Il ne vous reste plus qu'à appliquer un peu d'huile sur un chiffon et de frotter l'évier pour le faire briller. Au début, vous allez peut être voir des traces, mais avec le temps, l'huile se répartira uniformément et les traces disparaitront.

Cette méthode améliore non seulement l'apparence de votre évier et de votre cuisine, mais prévient également l'accumulation de calcaire. Et le meilleur, c'est qu'elle est économique : utilisez de l'huile usagée qui ne convient plus à la cuisson. Idéal pour nettoyer, sans rien dépenser !