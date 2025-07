Fini le calcaire et sans frotter : ce petit mélange maison est redoutable pour une douche qui brille

Oubliez les produits chimiques coûteux et le nettoyage épuisant de la douche : voici le remède maison qu'utilisaient nos grands-mères pour une douche impeccable.

Si les parois de douche en verre sont plus esthétiques qu'un simple rideau de douche, quand l'heure du ménage arrive, elles en découragent plus d'un ! Avec le temps, elles ont tendance à perdre leur éclat et leur transparence. Ce phénomène est tout simplement dû à l'accumulation de calcaire, de résidus de savon et d'autres minéraux dans l'eau, qui finissent par rendre le verre opaque.

Traces blanches, robinets ternis, parois vitrées opaques… Il s'installe partout et donne rapidement un aspect négligé à la douche, même lorsqu'elle est propre. Arrêtez de passer des heures à frotter le calcaire dans la salle de bain, et testez plutôt cette solution maison ! Elle ne demande pas de frotter fort... Et cette recette n'est pas (uniquement) à base de vinaigre blanc, désormais bien connu de tous les amateurs de recettes efficaces et économiques.

La solution réside dans le mélange de vinaigre blanc et liquide vaisselle. Si le vinaigre blanc est vraiment efficace contre les traces de calcaire, ajouter un peu de liquide vaisselle facilite encore plus le travail. Mélangez simplement quelques gouttes de liquide vaisselle dans votre vinaigre blanc que vous aurez préalablement chauffé. Appliquez le mélange sur les parois vitrées ou le carrelage de votre douche à l'aide d'une éponge non abrasive. Laissez agir 10 à 15 minutes avant de frotter légèrement avec votre éponge et de rincer. Puis séchez avec un chiffon, de préférence en microfibre ou une serviette de toilette. Résultat : une brillance instantanée, sans effort.

Si des traces de calcaire persistent, le bicarbonate de soude mélangé à un peu d'eau sera un allié précieux. Il suffit de créer une pâte avec ces deux ingrédients et de l'appliquer sur les traces tenaces. Après quelques minutes seulement, frottez avec un chiffon microfibre et le calcaire disparaitra.

Mais le grand secret réside aussi dans la régularité. Car si votre eau est très calcaire, les traces finiront par revenir. Plutôt que de laisser le calcaire s'installer, un geste simple après chaque douche peut tout changer : un coup de raclette sur les parois vitrées, suivi d'un séchage rapide avec une microfibre. Ce réflexe évite l'accumulation de gouttelettes qui laissent des traces blanches une fois sèches. Il est aussi recommandé d'installer un adoucisseur d'eau ou un filtre sur votre pommeau de douche pour réduire l'accumulation de calcaire, simplifier le nettoyage quotidien et prolonger la durée de vie de vos installations.