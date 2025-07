La cuvette des toilettes sera comme neuve : 2 cuillères de ce produit suffisent - pas besoin de frotter

Ce produit courant de la maison est un allié redoutable pour un nettoyage efficace des WC, sans frotter, et sans dépenser une fortune. À essayer sans tarder !

Pas besoin d'être un expert en nettoyage pour savoir que les toilettes sont l'un des endroits les plus sales de la maison. Entre le calcaire, les dépôts, les traces d'urine, les mauvaises odeurs, les bactéries... Les toilettes s'encrassent très vite et peuvent vite paraître vraiment sales. Et s'il y a bien une chose qui met tout le monde d'accord : on déteste les nettoyer ! Mais cette tâche ménagère ne doit plus être redoutée. Nettoyer ses toilettes peut être simple, rapide, peu coûteux, et vous n'aurez même pas besoin de frotter. Il suffit simplement d'avoir le bon produit.

On ne parle pas ici des produits chimiques aux couleurs douteuses vendus dans le commerce qui ne sont pas forcément efficaces, ni d'eau de Javel, mais d'un produit que l'on a tous à la maison, et qui sent bon. Et oui, vous avez bien lu, la solution pour des toilettes propres, sans calcaire, et qui sentent bon se trouve déjà chez vous : dans votre salle de bain ou votre buanderie. Il vous faut simplement un peu de lessive. C'est l'une des astuces les plus efficaces, mais pourtant peu de gens la connaissent. Mais quand on y pense, c'est plutôt logique quand on regarde sa composition.

Si la lessive est généralement réservée à la machine à laver, ses propriétés nettoyantes ne se limitent pas au linge. Grâce à sa composition riche en agents dégraissants, détachants et blanchissants (notamment le carbonate de sodium et les agents tensioactifs), elle s'avère aussi très efficace contre les salissures tenaces dans les sanitaires, mais aussi pour lutter contre les mauvaises odeurs.

© Jette Rasmussen - stock.adobe.com

Pour cette astuce, il vous faudra de la lessive en poudre, c'est beaucoup plus efficace, et elle est souvent bien moins chère que la lessive liquide. Voici les étapes :

Saupoudrez un peu de lessive en poudre sur les parois de la cuvette des toilettes, environ 2 à 3 cuillères à soupe. Ajoutez environ un litre d'eau chaude (mais pas bouillante) pour activer les agents de la lessive. Laissez agir au moins 30 minutes, voire plus. En cas de cuvette très sale, avec des traces anciennes ou incrustées., laissez agir toute la nuit. Prenez la brosse des toilettes et frottez légèrement. Vous verrez les dépôt de calcaire s'en aller facilement. Apportez une attention particulière aux espaces sous le rebord de la cuvette, où le calcaire et les bactéries s'accumulent le plus souvent. Tirez la chasse d'eau. Vos toilettes brillent de nouveau et sentent bon.

Cerise sur le gâteau : cette technique permet souvent de se passer totalement de brosse (sauf bien sûr dans les cas de dépôts incrustés depuis longtemps). Oui, vous avez bien lu, pas besoin de frotter !

Quelques conseils en plus :