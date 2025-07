Gardez vos vieilles brosses à dents à la maison : c'est un trésor et voici deux façons de les utiliser

Avant de jeter votre prochaine brosse à dents usagée, pensez à tout ce qu'elle peut encore faire pour vous à la maison et au jardin. C'est un petit trésor !

Après 3 mois d'utilisation, le sort des brosses à dents est toujours le même : elles finissent à la poubelle. À première vue, une vieille brosse à dents toute abîmée ne sert à rien, et pourtant, elle cache un potentiel insoupçonné. Avant de la jeter, il faut savoir que ces petits objets usés peuvent vous rendre encore bien des services, et peuvent se transformer en outils efficaces et pratiques pour le ménage, le bricolage et le jardinage. Voici deux façons simples et ingénieuses de les transformer en véritables alliées de la maison.

La brosse à dents comme un outil de nettoyage ultra-précis

Une vieille brosse à dents va vous changer la vie pour nettoyer certains objets du quotidien comme la télécommande, le clavier d'ordinateur, les bijoux fantaisie, les semelles de chaussures, les grilles d'aération… Tous ces endroits où la saleté s'incruste peuvent être nettoyés facilement avec une vieille brosse à dents, grâce à sa petite tête et ses poils rigides qui vont dans les petits interstices inaccessibles avec une éponge ou un chiffon.

Les brosses à dents sont également idéales pour nettoyer les zones difficiles d'accès de la salle de bain et de la cuisine : joints de carrelage, bords de robinet, les rainures des plaques de cuisson et angles entre les lavabos et les murs. En cas d'accumulation de calcaire, de moisissure ou de graisse, cet outil peut faire toute la différence. Ce dont vous avez besoin : une vieille brosse à dent et un peu de vinaigre blanc ou de liquide vaisselle. Frottez directement sur les zones sales, calcaires ou moisies en effectuant des mouvements circulaires ou de balayage, selon la zone.

© 123RF - viktoriia88

De plus, avec la brosse à dents que vous n'utilisez plus pour vous brosser les dents, vous pouvez également nettoyer les joints et les rails des fenêtres, les bords des plinthes, les cadres de porte, les joints du réfrigérateur et tous les espaces étroits où les chiffons ne peuvent pas facilement atteindre.

La brosse à dent devient un accessoire de bricolage ou de jardinage

Moins connu mais tout aussi utile : vous pouvez recycler votre ancienne brosse à dents pour vos activités manuelles ou votre jardin. Pour le bricolage, la vieille brosse à dents est parfaite pour appliquer de la colle avec précision, nettoyer des outils, ou encore retirer la poussière de ponçage dans les recoins d'un meuble en rénovation. Les amateurs de maquettes ou de peinture l'utilisent aussi pour faire des effets de texture ou des éclaboussures contrôlées.

Au jardin ou pour vos plantes, vous pouvez l'utiliser pour nettoyer les feuilles des plantes d'intérieur (notamment les plus épaisses comme celles des succulentes), pour enlever les résidus de terre sur les outils de jardin, ou pour désincruster la terre autour des racines lors d'un rempotage délicat. Elle vous permet de manipuler avec soin sans abîmer.

Le conseil en plus : pensez à en dédier une par usage et/ou pièce (cuisine, salle de bains, bricolage, etc.) pour garder une bonne hygiène.