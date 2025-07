Comment nettoyer le carrelage dans la salle de bains ? Les professionnels du ménage ont la réponse

Nettoyer le carrelage de la salle de bains n'est pas facile et demande un peu de méthode. Voici un mode d'emploi pratique inspiré de techniques de pro pour venir à bout de la saleté, du calcaire et des moisissures.

Garder une salle de bain impeccable n'est pas toujours une mince affaire. Entre l'humidité ambiante et les dépôts de calcaire, le carrelage et les joints s'encrassent rapidement. Traces d'humidité, de calcaire, coulures ou taches noires de moisissures sur les joints, les "ennemis" sont nombreux... Mais pas de panique ! Quelques bons produits et des techniques efficaces, inspirées de celles de pros du ménage dans les hôtels ou à domicile, peuvent être d'une grande aide.

On en a justement déniché quelques-unes sur le web pour vous faire un petit "mémo" mode d'emploi à garder en tête et à portée de main pour la prochaine session de grand nettoyage... Ou plutôt pour la prochaine séance de ménage car, comme pour tant d'autres choses, la clé est évidemment dans la régularité et la fréquence de nettoyage. En vous y astreignant régulièrement même pour une courte séance, vous verrez vite la différence et gagnerez du temps, du confort et du bien-être. Or, rien de mieux qu'une salle de bains accueillante pour se sentir bien à la maison !

Pour commencer, rassemblez votre matériel : des gants, des éponges douces, des chiffons microfibres, une brosse à dents usagée, du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc et un seau sont les bienvenus. Ajoutez-y du liquide vaisselle à portée. Préparez ensuite une solution nettoyante en mélangeant 50% de liquide vaisselle ou de vinaigre blanc avec 50% d'eau chaude. Pour plus d'efficacité sur les taches rebelles, vous pouvez ajouter du jus de citron.

Aspergez généreusement les murs avec ce mélange en insistant sur les zones critiques. Laissez agir quelques minutes puis frottez avec une éponge en mouvements circulaires. N'hésitez pas à utiliser la brosse à dents sur les joints noircis. Rincez abondamment à l'eau claire avant de bien essuyer.

Passons maintenant au sol. Après un balayage en règle, passez la serpillière imbibée d'eau additionnée de quelques gouttes de savon noir liquide. Puis essuyez une seconde fois avec un chiffon sec pour empêcher la formation de moisissures. L'astuce des pros contre les traces tenaces : une pâte à base de bicarbonate de soude, de peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) et d'un petit peu de produit vaisselle.

Certaines surfaces nécessitent des précautions supplémentaires. Sur du marbre ou de la pierre naturelle, bannissez les acides et préférez un nettoyant doux, sans grains abrasifs. Les céramiques modernes demandent aussi des précautions. Sur son site, la marque de céramique Villeroy & Boch assure que ses carrelage tolèrent la plupart des produits ménagers du moment qu'ils ne contiennent pas une concentration élevée de fluor. A surveiller donc...