La serpillère aussi doit être nettoyée : cette méthode de grand-mère la rend comme neuve et élimine les mauvaises odeurs

Votre serpillère vous rend de gros services au moment de nettoyer votre sol. Encore faut-il qu'elle soit propre... Une astuce de grand-mère efficace et économique existe pour cela.

Ne me dites pas que vous jetez la serpillère après chaque utilisation ! Ce n'est ni économique ni pratique et personne ne le fait. Mais arrivez-vous tout de même à bien la nettoyer ? Pas si sûr... Or pour qu'elle remplisse son objectif et laisse un sol brillant comme un sou neuf, il faut bien que votre serpillère soit propre. Mais comment faire ? Voici justement un mode d'emploi grâce à une bonne vieille recette de grand mère. Hop, en quelques minutes, elle sera comme neuve et adieu les mauvaises odeurs ! Voici un petit tour de main rapide, facile et économique comme on les aime.

On a souvent le réflexe de simplement la rincer à l'eau claire après s'en être servi. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour éliminer en profondeur toute la saleté incrustée et encore moins pour la désinfecter. Un lavage plus poussé s'impose donc.

Inutile cependant de dépenser une fortune dans des produits chimiques dont on peut douter de l'impact environnemental. Un remède maison ultra-simple, naturel et diablement efficace existe. Il combine des produits ménagers maison bien connus de nos grands-mères, ces fées du logis. Économique et facile à réaliser, il ne nécessite que deux ingrédients que vous avez forcément dans vos placards.

Le vinaigre blanc sera votre meilleur allié pour désinfecter et désodoriser, tandis que le bicarbonate de soude agira comme un nettoyant doux mais puissant, capable de déloger les saletés les plus tenaces. En bonus, vous pouvez ajouter à ce mélange magique un peu de jus de citron ou quelques gouttes d'huile essentielle pour une touche de fraîcheur supplémentaire. Voici la marche à suivre :

Remplissez un grand seau d'eau très chaude. L'eau chaude permettra d'agir davantage sur la saleté.

Ajoutez une tasse de vinaigre blanc et 2 cuillères à soupe de bicarbonate (attention, le mélange des deux est bien connu, ça va mousser lors d'une réaction chimique)

Versez un peu de jus de citron ou quelques gouttes d'huile essentielle

Plongez la tête de votre serpillère et laissez tremper 15 à 20 min

Rincez abondamment à l'eau claire

Essorez bien et laissez sécher à l'air libre en position verticale



Ce rituel à répéter régulièrement, couplé à un bon essorage et séchage après chaque utilisation, vous garantira une serpillère comme neuve. Plus de mauvaises odeurs ni de traces suspectes, juste un parfum frais et une propreté éclatante à chaque coup de balai.