Il suffit de le mettre dans le tambour de la machine à la place du vinaigre blanc : les moisissures et les dépôts disparaissent

Gare aux mauvaises odeurs dans la machine à laver ! Elles peuvent vite envahir le tambour du lave-linge, très utilisé à cette période de l'année.Voici une astuce simple mais efficace pour le nettoyer en profondeur.

La machine à laver est utilisée tout au long de l'année, parfois de manière intensive par exemple après les vacances et à l'approche de la rentrée. Or, la moisissure peut vite gagner le tambour de la machine à laver et les joints de la porte. On peut utiliser du vinaigre blanc mais l'odeur est guère agréable. Il faut pourtant bien passer par la case nettoyage de rentrée : le lave-linge peut sinon vite devenir un nid à bactéries et moisissures si on ne l'entretient pas régulièrement.

Beaucoup pensent à tort qu'il se nettoie tout seul en lavant le linge. Or c'est tout le contraire ! Avec le temps, des dépôts de calcaire, de lessive et de saletés s'accumulent. Cela nuit à l'efficacité des lavages, génère de mauvaises odeurs et peut jouer sur la durée de vie de votre appareil. Heureusement, il existe une alternative naturelle tout aussi efficace et bien plus plaisante pour les narines : le citron mélangé à du dentifrice.

Le mode d'emploi est simple :

Coupez un citron en deux. Enduisez les faces coupées de dentifrice.

Placez les moitiés de citron directement dans le tambour vide.

Faites tourner un cycle à vide à 60°C.

En fin de cycle, essuyez le joint du hublot avec un chiffon imbibé du jus restant.

Mais comment ça marche ? C'est très simple, l'acide citrique agit comme un détartrant naturel tandis que le dentifrice renforce le pouvoir nettoyant. Ce duo improbable élimine la moisissure et les résidus incrustés, même dans les recoins. Autre avantage, il laisse une odeur fraîche et délicatement citronnée dans toute la machine.

Il est également possible d'utiliser du bicarbonate de soude sur le joint, ou même des pastilles pour lave-vaisselle. Cette dernière méthode demande toutefois de lancer un cycle à vide à 60 degrés pour être efficace. Il suffit ensuite de répéter l'opération environ tous les 6 mois. Votre lave-linge restera ainsi performant plus longtemps et le linge en ressortira plus propre et sans mauvaise odeur. Voilà un petit geste d'entretien facile à faire et qui vous fera faire des économies en réparations sur le long terme.