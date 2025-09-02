Les Français sont invités à faire bouillir les zestes de citron dans l'eau à partir de septembre

C'est une recette de grand-mère bien pratique. En septembre, elles font bouillir des zestes de citron, un remède naturel et efficace.

C'est un petit rituel ancestral qui gagne à être connu... Il se perd pourtant peu à peu générations après générations. Dommage, il s'agit d'une petite astuce simple à mettre en place, économique et pratique. À l'arrivée de l'automne, peut-être avez-vous ainsi votre grand-mère s'affairer dans sa cuisine et sortir sa plus grande casserole, la remplir d'eau pour y plonger de simples zestes de citron. Une fois l'eau à ébullition, une délicieuse odeur d'agrumes se répand alors dans toute la maison. Mais au-delà du parfum agréable qui peut gagner la maison, ce petit rituel a un tout autre objectif.

Chaque année en septembre, les araignées cherchent à s'inviter dans nos maisons pour y trouver chaleur et abri. Bien que la plupart des espèces soient inoffensives, comme les araignées domestiques, leur présence peut être dérangeante, particulièrement pour les personnes sujettes à la peur des araignées, la fameuse arachnophobie.

C'est là qu'intervient l'astuce de nos aïeules. Les araignées ont un odorat très développé et une aversion pour les fortes odeurs, en particulier celles des agrumes. En faisant bouillir des zestes de citron, nos ancètres avaient à disposition un répulsif naturel et peu coûteux pour tout l'automne et l'hiver.

Le mode d'emploi est tout simple. Il vous faudra pour cela quelques citrons. Commencez par faire tremper des zestes de citron dans de l'eau bouillante, avec éventuellement quelques gouttes d'huile essentielle, portez à ébullition puis laissez infuser toute une nuit. Le lendemain, transvasez le liquide dans un vaporisateur et pulvérisez généreusement cette solution aux points d'entrée de la maison : fenêtres, portes, fissures et interstices.

Pour une efficacité optimale, vous pouvez répéter l'opération régulièrement pendant tout le mois de septembre. Vous pouvez aussi disposer des zestes de citron frais sur les rebords de fenêtre et les appuis de porte. Dernier avantage de cette technique, naturelle, elle se contente de repousser les araignées sans les tuer ni disperser un produit chimique nocif pour l'environnement.