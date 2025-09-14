L'automne approche : voici comment éloigner les araignées naturellement

À l'approche de l'automne, vous voyez de plus en plus d'araignées tenter de rentrer à la maison. Voici quelques astuces pour les éloigner sans leur faire de mal !

L'automne arrive et ne va pas tarder à s'installer. Les petites bêtes aussi vont chercher un coin cosy et quoi de mieux que nos maisons pour passer l'automne et l'hiver ! . Cependant, si elles sont très utiles pour réguler les populations d'insectes, ces petites bêtes à huit pattes ne sont pas toujours les bienvenues chez nous. Disons-le clairement, on n'a pas souvent envie de croiser une araignée dans le coin de la chambre, sur le chemin du salon ou dans la salle de bains. Pas de panique ! Avant de sortir les insecticides chimiques, sachez qu'il existe des solutions naturelles pour éloigner les araignées sans leur nuire. Bonne nouvelle, la plupart de ces "répulsifs" sont même déjà présents dans vos placards.

Le grand classique, c'est le vinaigre blanc ! Son odeur forte et acide rebute les arachnides. Il vous suffit de remplir un vaporisateur avec un mélange à parts égales de vinaigre et d'eau, puis de pulvériser la solution sur les points d'entrée potentiels : encadrements de portes et fenêtres, bouches d'aération, fissures des murs... Renouvelez l'opération régulièrement pour une efficacité optimale.

Vous trouvez l'odeur du vinaigre trop forte ? Misez sur les huiles essentielles ! Celles de menthe poivrée, lavande, eucalyptus ou encore citronnelle sont réputées pour faire fuir les araignées. Quelques gouttes dans un diffuseur ou un vaporisateur d'eau feront l'affaire. Vous pouvez aussi imbiber des boules de coton à placer aux endroits stratégiques.

Autre astuce naturelle : les agrumes. Frottez des écorces de citron, d'orange ou de pamplemousse sur les rebords de fenêtres et les plinthes. Ou pressez un peu de jus que vous diluerez dans de l'eau pour asperger les zones sensibles. En plus de repousser les araignées, un doux parfum gagnera votre intérieur.

Enfin, la vieille recette de grand-mère conseille de disposer des châtaignes ou des noix aux points d'entrée des araignées. Même si le procédé n'a rien de scientifique, de nombreux témoignages en vantent l'efficacité. Laissez-vous tenter et essayez, c'est la saison et ça ne coûte pas très cher !

En complément de ces répulsifs naturels, quelques gestes simples aideront à rendre votre maison moins attrayante pour les arachnides. Ces petites astuces sont connues mais bonnes à rappeler : passez régulièrement l'aspirateur, ne laissez pas de nourriture traîner, bouchez les fissures et évitez d'allumer inutilement les éclairages extérieurs qui attirent les insectes dont se régalent les araignées. Un intérieur propre et bien entretenu les dissuadera un peu plus de s'installer et de prendre leurs quartiers d'hiver chez vous !