C'est propre en une minute : l'astuce du papier cuisson pour éliminer le calcaire de la douche

Oubliez le vinaigre blanc et les produits chimiques agressifs pour nettoyer votre douche : le papier cuisson peut vous venir en aide.

Le calcaire, cet ennemi de toujours dans la salle de bains, a peut-être enfin trouvé son maître. Et pour une fois ce n'est pas le vinaigre blanc ! Eliminer le calcaire de la salle de bains et plus particulièrement de la douche est un combat de chaque instant. Il faut constamment recommencer et limiter son installation. Le vinaigre blanc est alors de sortie ! Mais si on vous présentait une autre astuce avec un produit facile à utiliser et qu'on a dans nos placards ?

Place cette fois à une méthode écologique, économique et d'une efficacité redoutable : le papier cuisson, aussi appelé papier sulfurisé. Cet ustensile, qu'on trouve dans toutes les cuisines, possède en effet des propriétés insoupçonnées. Initialement conçu pour éviter que les aliments n'attachent lors de la cuisson au four, il s'avère que son revêtement siliconé est un atout précieux pour venir à bout des traces de calcaire. Parois de douche, robinetterie, pommeau... Rien ne lui résiste !

Alors comment ça marche ? C'est d'une simplicité enfantine. Il vous suffit de prendre une feuille de papier cuisson, de la plier en deux ou d'en faire une boule. Humidifiez-la légèrement puis frottez les surfaces ternies par le calcaire. En quelques secondes à peine, vous verrez la différence. Le papier cuisson va capturer le calcaire sans abîmer vos équipements, contrairement à une éponge abrasive. Insistez un peu plus sur les zones les plus entartrées et le tour est joué ! Cette astuce est particulièrement utile quand on est pris par le temps et qu'on n'a pas plusieurs minutes devant soi pour donner un coup de neuf à la douche.

Cette astuce providentielle, qui cartonne sur les réseaux sociaux comme TikTok, tombe à pic à l'heure où l'on cherche des solutions plus respectueuses de l'environnement tout ne touchant pas trop au porte-monnaie. Fini les produits chimiques et détartrants. Le secret de son efficacité réside dans son revêtement en silicone.

Cette matière crée une barrière antiadhésive mais est également légèrement abrasive. C'est cette combinaison parfaite qui va permettre de décoller le calcaire incrusté, tout en préservant votre installation. Simple comme bonjour et terriblement efficace, l'astuce du papier cuisson est sans doute à essayer la prochaine fois que vous ferez le ménage dans la salle de bain.