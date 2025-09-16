Les draps restent plus propres et sentent bon plus longtemps grâce à une habitude qui prend moins d'une minute le matin

Cette habitude se perd. Pourtant, en moins d'une minute chaque matin, vous pouvez prolonger la fraîcheur de votre literie entre deux lavages.

Vos draps ont cette fâcheuse tendance à rapidement prendre une odeur désagréable ? Malgré des lavages réguliers, vous avez l'impression que votre lit grouille de bactéries et autres résidus peu ragoûtants ? Vous n'êtes pas seul(e). La literie est un véritable nid à microbes en tout genre qui nécessite un entretien méticuleux.

Mais que diriez-vous si on vous révélait une habitude toute simple, à adopter chaque matin, qui garde vos draps propres et frais bien plus longtemps ? Premier constat peu agréable mais implacable : nous transpirons énormément pendant notre sommeil. Cette humidité s'imprègne dans les draps et les taies d'oreiller, même s'ils sont lavés fréquemment. Cet excès de moiteur favorise la prolifération des bactéries sur les tissus, ce qui peut attirer les acariens et même conduire au développement de moisissures.

Une petite habitude peut tout changer. Nos grands-mères le savaient bien, elles qui plaçaient régulièrement le linge de lit à la fenêtre. Oui, tout réside dans le fait d'aérer le matin. Aérer oui mais pas n'importe comment ! Voici donc la marche à suivre chaque matin, en moins d'une minute chrono : ouvrez en grand votre fenêtre, rabattez votre couette et vos couvertures au pied du lit, et laissez l'air frais s'engouffrer pendant au moins 10 minutes avant de refaire votre lit. Ce rituel permet à l'humidité de s'évaporer au lieu de s'absorber dans la literie, ce qui maintient votre couchage bien plus hygiénique.

Clare, experte en linge de maison chez Belle Dorm, a confirmé cette méthode au Daily Express : "De temps en temps, aérez votre chambre en laissant les fenêtres ouvertes et en repoussant vos draps, ce qui aidera à combattre les germes, les punaises de lit et les acariens." L'apport d'air frais aide à assécher les draps, décourageant ainsi les germes et les acariens de s'y installer. Attention toutefois : bien sûr, ce petit geste ne remplace pas un lavage en bonne et due forme. Clare insiste : "Les experts recommandent de laver vos draps une fois par semaine idéalement, mais certainement pas d'attendre plus de quinze jours." Entre deux lavages, vos draps seront ttout de même plus frais et plus propres avec ce petit réflexe à adopter ou à reprendre. Vos nuits n'en seront que plus douces.