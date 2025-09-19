Comment éliminer les mauvaises odeurs sur les serviettes

2. Ne mettez pas trop de lessive ou de savon

De la lessive oui, mais pas trop ! Trop en mettre comme abuser sur l'adoucissant ne fera pas de miracle, bien au contraire ! Ca peut laisser des résidus dans les fibres, ce qui favorise les mauvaises odeurs. Utilisez la quantité recommandée et privilégiez les adoucissants spécifiques pour les serviettes ou le vinaigre blanc.