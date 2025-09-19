 Partagez cette info

Comment éliminer les mauvaises odeurs sur les serviettes

Par La Rédaction

D'où viennent ces mauvaises odeurs ?

Du moisi, de l'humidité... Il n'y a rien de plus désagréable que d'utiliser une serviette propre qui sent mauvais. Ces odeurs désagréables sur nos serviettes résultent de l'accumulation de résidus de savon ou de peau, d'humidité persistante notamment liée à un séchage insuffisant.

1. A quelle fréquence laver les serviettes ?

Évitez d'utiliser la même serviette pendant de trop nombreux jours. Quelle est la bonne fréquence ? L'idéal est de les laver après trois ou quatre utilisations, surtout quand le temps est plus humide.

2. Ne mettez pas trop de lessive ou de savon

De la lessive oui, mais pas trop ! Trop en mettre comme abuser sur l'adoucissant ne fera pas de miracle, bien au contraire ! Ca peut laisser des résidus dans les fibres, ce qui favorise les mauvaises odeurs. Utilisez la quantité recommandée et privilégiez les adoucissants spécifiques pour les serviettes ou le vinaigre blanc.

3. Du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude à ajouter

Pour éliminer ces odeurs et les résidus de lessive, lavez les serviettes normalement mais ajoutez simplement un verre de vinaigre blanc lors du premier lavage, puis ajoutez une demi-verre de bicarbonate de soude lors du lavage suivant.

4. Séchez les serviettes dans des endroits bien ventilés

Ne rangez pas les serviettes quand elles sont encore humides, même à de petits endroits ! Séchez-les complètement à l'air libre ou au sèche-linge. Mieux vaut les suspendre dans des endroits bien aérés après utilisation pour éviter l'accumulation d'humidité dans la salle de bains. Sinon, ventilez bien votre salle de bains.

5. Ne laissez pas les serviettes dans la machine à laver

Même pour quelques minutes ! Retirez les serviettes de la machine dès que le cycle de lavage est terminé. Les laisser mouillées dans la machine peut causer rapidement des mauvaises odeurs.

6. Rangez et stockez vos serviettes dans des endroits aérés

Les placards fermés conservent l'humidité et favorisent la moisissure. Rangez les serviettes dans des lieux secs et aérés. Si nécessaire, vous pouvez utiliser des sachets déshumidificateurs ou de la lavande pour maintenir leur fraîcheur et une bonne odeur.

7. Accrochez-les correctement

Évitez de plier des serviettes humides. Au moment de les faire sécher, suspendez-les ouvertes pour faciliter le séchage.

8. Attention à certains produits

Attention aux produits que vous laissez sur les serviettes en vous essuyant, notamment le visage. Les crèmes et huiles corporelles peuvent laisser des résidus qui provoquent ensuite des mauvaises odeurs.

9. Investir quelques euros ne sera pas du luxe

Les tissus de bonne qualité absorbent moins de résidus et sèchent plus rapidement. Ils offrent un meilleur confort à l'utilisation et seront plus faciles à entretenir. Regardez bien le grammage du tissu au moment de renouveler vos serviettes.

