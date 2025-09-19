Les punaises commencent à envahir nos maisons : attention aux aspirateurs

Chaque automne, les punaises vertes tentent d'envahir nos maisons pour échapper au froid extérieur. Attention à votre aspirateur !

Dès le début de l'automne, quand les températures commencent à baisser, les punaises sont nombreuses à tenter de gagner nos intérieurs bien plus accueillants que nos jardins rafraichis. Dur, dur de freiner l'invasion... Il y a surtout des gestes à faire et d'autres à ne pas faire du tout.

Première chose, mieux vaut savoir les reconnaître. Les punaises vertes sont de plus en plus nombreuses sous nos latitudes. Les punaises vertes, aussi appelées punaises des bois, mesurent entre 10 et 14 millimètres. Elles ont une forme rectangulaire caractéristique. Leur couleur passe du vert en été à des teintes brunes ou rouge-brun à l'automne. Bien qu'inoffensives pour l'homme, elles peuvent rapidement devenir gênantes si elles prolifèrent en grand nombre.

Pour les empêcher de s'inviter chez vous, quelques gestes simples de prévention sont recommandés. Vérifiez l'étanchéité de vos fenêtres et portes et bouchez les éventuelles fissures. Vous pouvez aussi vaporiser un mélange répulsif à base de vinaigre, d'eau et de liquide vaisselle sur les zones à risque (cadres de fenêtres, fissures).

En installant des moustiquaires aux fenêtres et portes, vous réduirez aussi fortement les chances que les punaises s'introduisent dans votre logement. Si malgré ces précautions quelques punaises réussissent à s'infiltrer, évitez absolument d'utiliser votre aspirateur pour vous en débarrasser. En effet, le système d'aspiration risquerait de tuer les punaises. Problème réglé ? Bien au contraire car le stress les poussera à libérer leur odeur nauséabonde caractéristique. Votre aspirateur et votre intérieur pourraient en garder des odeurs désagréables pendant longtemps. Nettoyer l'aspirateur sera alors bien compliqué pour supprimer complètement ces relents nauséabonds.

Que faire alors ? Mieux vaut capturer délicatement les petits envahisseurs un par un, en les piégeant sous un verre avant de glisser un papier en dessous. Vous pourrez ainsi les relâcher à l'extérieur sans prendre le risque d'écraser ces insectes. Un mauvais geste, un pied mal placé et c'est la puanteur assurée ! Retenez que malgré le nombre, les punaises vertes restent globalement inoffensives à la maison. Le seul désagrément pourrait être pour votre potager et quelques plantes.