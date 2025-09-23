J'ajoute ça à de l'eau tiède et je lave le sol avec – il brille et paraît comme neuf

Ajouter un produit à de l'eau tiède fait des merveilles pour nettoyer et faire briller les sols même les plus encrassés.

Au moment de nettoyer les sols, chacun a sa technique, son produit miracle ou son petit tour de main. Et beaucoup continuent d'utiliser des produits chimiques, des nettoyants pour sol vendus dans le commerce, quitte parfois à faire des mélanges pas très bien dosés voire dangereux pour la santé. Or, certaines technique simples peuvent faire des miracles.

Ce liquide magique, mélangé à de l'eau tiède, peut éliminer la saleté, la graisse et les traces sans laisser de résidus. C'est bien sûr le vinaigre blanc mais encore faut-il savoir bien l'utiliser, le dosage et les matières sur lesquelles il vaut mieux s'abstenir d'en déposer. Mais tout d'abord, pourquoi ça marche ? Dilué dans l'eau chaude, l'acide acétique contenu dans le vinaigre agit comme un puissant détergent. Il dissout les taches et les résidus de savon qui s'accumulent sur les sols. Contrairement à certains nettoyants chimiques, le vinaigre ne laisse pas de film collant attirant la poussière. Enfin, son pH acide a des propriétés désinfectantes, éliminant jusqu'à 99% des bactéries.

Vraiment efficace ? Oui car on l'a testé pour vous lors d'un moment clé : le nettoyage de la cuisine après les recettes du dimanche midi. Graisses déposées, gouttes, traces en tout genre... Un bon nettoyage était de rigueur. On a donc repris la recette popularisée par certains internautes sur Youtube ou Reddit. Un utilisateur de Reddit précise que son mélange, agrémenté d'un peu de liquide vaisselle, a été si efficace qu'il a même pu venir à bout d'un sol très encrassé après plusieurs années sans nettoyage. La photo est frappante.

Notre sol était moins sale que celui-ci mais ce mélange vinaigre-eau a été très efficace. Il convient à la plupart des revêtements : carrelages, lino, parquet vitrifié ou stratifié. Pour préparer la solution nettoyante, il suffit de diluer une tasse de vinaigre blanc dans 3 à 4 litres d'eau tiède. Sur des sols très sales, on peut ajouter quelques gouttes de liquide vaisselle pour renforcer le pouvoir dégraissant. Il faut bien essorer la serpillère pour qu'elle soit humide mais pas détrempée.

Attention cependant, le vinaigre peut attaquer certaines surfaces calcaires comme le marbre ou la pierre naturelle. Mieux vaut faire un test sur une petite zone peu visible. Sur du parquet brut ou ciré, il est déconseillé car il risque de ternir le bois. L'idéal est alors d'utiliser de l'huile essentielle de citron diluée, qui ravive l'éclat naturel du bois. Il faut aussi veiller à ne pas surdoser le vinaigre, une solution trop concentrée pouvant à la longue altérer les finitions. Bien rincer à l'eau claire et sécher permet d'éviter ce voile collant sur les surfaces.