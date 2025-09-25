La saison approche, un spécialiste prévient : "tuer les araignées ou enlever les toiles ne réduira pas leur nombre dans la maison"

La saison des araignées est arrivée mais les tuer ne réduira pas leur nombre dans la maison, prévient un spécialiste.

L'automne marque le retour en masse des araignées dans nos foyers, un phénomène souvent mal perçu et associé à tort à un manque d'hygiène. Faut-il pour autant chercher à les éloigner ou à éliminer leurs toiles ? Koen Van Keer, spécialiste des araignées à l'Association Arachnologique de Belgique (Arabel) a donné la bonne méthode.

Mais y en a -t-il vraiment plus à cette saison ? Contrairement aux idées reçues, la période de septembre-octobre ne compte en fait pas plus d'araignées que le reste de l'année selon cet expert. "Au printemps, en mai et juin, il y a en fait plus d'araignées dans la maison. Leurs œufs éclosent alors, et en quelques semaines, on se retrouve avec une prolifération d'araignées dans la maison. Mais ces araignées sont si minuscules qu'on les remarque à peine", explique Koen Van Keer, interrogé par le journal flamand De Morgen.

C'est tout le contraire en automne où ces petites bêtes se font davantage remarquer. "Après quelques années, les araignées atteignent l'âge adulte. En septembre et octobre, les mâles se mettent alors en quête d'une partenaire. Ils s'efforcent de profiter au maximum de cette période. Bien que les araignées soient nocturnes, on les observe plus souvent le jour." Et le chercheur d'en conclure logiquement : "ce n'est donc pas qu'il y a plus d'araignées dans la maison à ce moment-là, mais on les remarque plus rapidement."

Pas plus donc mais des araignées plus grosses et peu appréciées du plus grand nombre. Comment faire dès lors pour les déloger et éviter de passer l'hiver entouré d'araignées à la maison ? L'expert pointe surtout les vieilles bâtisses proches de la nature."Il existe assurément de grandes différences entre les maisons. Par exemple, vous aurez plus d'araignées si vous vivez dans une maison ancienne avec de nombreuses fissures et crevasses, en pleine nature. Mais c'est surtout parce que c'est par là que pénètrent de nombreuses proies", juge-t-il. Pour les araignées, votre maison peut être alors un vrai garde-manger. "Les araignées vous suivront si la nourriture est disponible ; considérez donc votre maison comme un écosystème."

C'est donc sur les causes de la présence des araignées qu'il vaut mieux se concentrer. "Tuer les araignées ou retirer leurs toiles ne traite donc que les symptômes : cela ne réduira pas leur nombre chez vous. La seule chose à faire est de réduire la présence de proies. Sinon, les araignées encore présentes auront simplement plus de nourriture, car elles subiront moins de concurrence et pondront donc plus d'œufs. C'est contre-productif." Même chose selon lui si vous détruisez les toiles. Les araignées seront un peu déboussolées mais se remettront vite au travail.

Le spécialiste rappelle d'ailleurs que les araignées peuvent aussi être des alliées très productives pour combattre des nuisibles. "Les araignées aident à lutter contre les moustiques, les mouches et les lépismes argentés, entre autres. Elles se nourrissent d'insectes et d'autres invertébrés et sont les seuls prédateurs de la maison. À l'extérieur, ce sont les oiseaux qui chassent ces proies, mais à l'intérieur, les araignées sont nos seules alliées." A méditer avant de penser à en écraser une...