Mélangez un zeste de citron et du bicarbonate de soude : pourquoi c'est recommandé et à quoi ça sert

Certains mélangent du zeste de citron, du jus de citron et du bicarbonate de soude avant de faire le ménage. Mais est-ce vraiment efficace et comment l'utiliser ?

Vous le savez sans doute, le citron et le bicarbonate de soude sont deux ingrédients naturels qui, combiné, peuvent avoir des propriétés nettoyantes exceptionnelles. Ensemble, ils forment un duo de choc pour dégraisser, désodoriser et faire briller toutes les surfaces de la maison, de la cuisine à la salle de bain. Cette alliance économique et écologique séduit de plus en plus d'adeptes du ménage au naturel, surtout quand on cherche à se débarrasser de produits chimiques coûteux et nocifs.

Comment ça marche et pourquoi ? Le citron est réputé pour ses huiles essentielles et son acide citrique qui désinfectent et dégraissent en profondeur tout en laissant un parfum frais. Le bicarbonate, lui, est un abrasif doux qui blanchit et neutralise les mauvaises odeurs. Mélangés, ces deux super-nettoyants peuvent vous aider à venir à bout de toutes les saletés.

De nombreux experts détaillent désormais des recettes sur les réseaux sociaux. Nous avons retenu celle donnée par une spécialiste américaine du ménage,Vera Peterson, présidente de Molly Maid, interrogée par Today. Son astuce ? Utiliser ce mélange dans votre salle de bain, et particulièrement dans la cabine de douche ou la baignoire. Elle recommande d'"utiliser du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, des citrons et de l'eau pour créer une solution de nettoyage efficace qui fera briller votre douche".

Voici comment procéder concrètement pour nettoyer votre douche :

Pour commencer, coupez un citron en deux et saupoudrez généreusement la partie coupée de bicarbonate de soude.

Puis, frottez directement le citron imbibé de bicarbonate sur les parois de la douche, en insistant sur les traces d'eau et le calcaire

Vous pouvez aussi presser le citron pour faire couler le jus et le zeste sur les surfaces à nettoyer.

Laissez agir quelques minutes puis frottez avec une éponge humide.

Autre astuce : mélangez parts égales de jus de citron et d'eau dans un vaporisateur. Pulvérisez sur les parois de la douche, laissez agir puis essuyez avec un chiffon en coton pour des surfaces éclatantes de propreté. De plus en plus d'utilisateurs sont conquis et partagent leurs recettes sur Reddit. L'un d'entre eux a remisé l'eau de Javel pour éliminer les moisissures dans sa salle de bain. Il conseille d'appliquer une pâte épaisse de bicarbonate et d'eau sur les zones concernées, de laisser poser 2-3h avant de frotter et rincer.