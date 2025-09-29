Les jardiniers doivent tous le faire jusqu'en novembre : pulvériser du vinaigre sur la terrasse ou les allées est bizarre mais très efficace

Une astuce simple et naturelle bien connue des jardiniers est très efficace à l'automne : pulvériser du vinaigre blanc sur la terrasse.

C'est un petit plus bienvenu à cette saison. Utiliser un spray maison rempli de vinaigre blanc et l'utiliser sur la terrasse ou les allées près des entrées de votre maison peut faire une grande différence à l'automne en vous débarrassant d'un problème courant : l'invasion d'araignées, particulièrement nombreuses cette année. Cette petite astuce bien connue des jardiniers ne fait pas de mal à la faune ni aux araignées. Elles resteront davantage dehors tout en tenant un rôle important dans le jardin où elles continueront leur chasse à certains nuisibles.

Ce spray maison repose sur le vinaigre blanc, un produit ménager bon marché et écologique est un véritable allié pour nettoyer et désodoriser la maison de fond en comble. Mais saviez-vous qu'il peut aussi servir à éloigner les araignées sans leur faire de mal ? En effet, l'odeur forte du vinaigre agit comme un répulsif en perturbant les récepteurs chimiques situés sur leurs pattes, qui leur permettent de s'orienter.

Encore faut-il savoir comment faire et quels sont les endroits clés où vaporiser ce mélange maison ? Pour profiter de ce petit plus bienvenu en cette saison, il vous suffit de mélanger un tiers de vinaigre blanc avec deux tiers d'eau dans un vaporisateur. Pulvérisez ensuite cette solution sur votre terrasse, vos allées et autour des entrées de votre maison, là où les araignées ont l'habitude de se faufiler. Vous pouvez aussi en vaporiser dans les coins, le long des plinthes et derrière les meubles à l'intérieur.

Attention cependant aux surfaces en bois verni ou ciré, que le vinaigre pourrait ternir à la longue. Vous n'aimez pas l'odeur du vinaigre blanc ? Il est possible de la masquer sans perdre en efficacité. Pour cela, de l'huile essentielle de lavande ou de menthe poivrée, deux odeurs détestées des araignées, peuvent jouer ce rôle tout en laissant une odeur agréable dans votre maison.

Pour plus d'efficacité, renouvelez l'opération chaque semaine jusqu'à la fin novembre en vous concentrant sur le bord de la terrasse, l'allée près de votre porte d'entrée ou les bords des fenêtres ou baies vitrées. Les araignées comprendront ainsi qu'elles ne sont pas les bienvenues chez vous, tout en continuant à jouer leur rôle bénéfique dans votre jardin.