L'astuce du radiateur que tout le monde devrait connaître pour l'hiver

Quelques bonnes habitudes et une astuce peuvent vous aider à faire quelques économies et à obtenir un meilleur confort à la maison.

L'hiver approche, les températures baissent et il est temps de se pencher sur son système de chauffage, de vérifier son bon fonctionnement et de bien le régler mais aussi de faire attention à certains détails. Ils peuvent assurer un meilleur confort mais aussi vous apporter quelques économies bienvenues.

Avant toute chose, il est important de s'assurer que votre système de chauffage fonctionne bien. Vous pouvez commencer par passer en revue vos radiateurs, qu'ils soient électriques ou à eau avec une installation de gaz. Attention, un radiateur mal entretenu peut consommer plus d'énergie que nécessaire et ne pas diffuser la chaleur de façon homogène dans la pièce.

Dans le cas d'un radiateur électrique, un geste est à ne pas négliger avant la remise en route : le nettoyage. La poussière s'accumule vite. On la reconnait à l'odeur dégagée lors de la première chauffe mais imaginez la poussière qui a pu s'accumuler dans les recoins ! N'hésitez pas à passer un bon coup de chiffon et à soigner les interstices. Dans le cas d'un radiateur relié à une installation au gaz, l'idéal est de le purger, comme rappelé par EDF sur son site internet.

L'entreprise recommande ainsi de purger ses radiateurs au moins une fois par an, idéalement avant la période de chauffe. La purge d'un radiateur permet d'évacuer l'air qui s'est accumulé à l'intérieur au fil du temps. Or, cet air empêche l'eau chaude de circuler correctement, ce qui peut entraîner des problèmes tels que des bruits de sifflement ou un chauffage inégal (le haut du radiateur est chaud tandis que le bas reste froid). En éliminant cet air, vous permettez à vos radiateurs de fonctionner à plein régime et de chauffer de manière uniforme.

Vous ne savez pas comment faire ? Purger un radiateur est une opération simple que vous pouvez réaliser vous-même. Il vous suffit de vous munir d'une clé ou d'un tournevis adapté, ainsi que d'un petit récipient pour récupérer l'eau qui s'écoulera pendant la purge. Commencez par identifier le purgeur de votre radiateur, généralement situé en haut de l'appareil, à l'opposé des tuyaux. Il s'agit d'une petite vis entourée d'un contour blanc.

Tournez doucement cette vis jusqu'à entendre un sifflement, signe que l'air s'échappe. Laissez couler l'équivalent d'un petit verre d'eau pour vous assurer que toute l'air a été évacuée, puis resserrez la vis. Renouvelez l'opération sur chaque radiateur de votre logement, en commençant par celui situé le plus près de la chaudière et en terminant par le plus éloigné.

Une fois la purge terminée, n'oubliez pas de vérifier la pression dans le circuit de chauffage. Elle doit se situer entre 1 et 1,5 bar. Si la pression est trop faible, ouvrez simplement le robinet de remplissage de votre chaudière pour la rétablir au niveau adéquat. Ce petit geste peut vraiment faire la différence. Vous optimiserez les performances de vos radiateurs et prolongerez la durée de vie de votre système de chauffage. Surtout, des radiateurs bien entretenus diffuseront mieux la chaleur, vous permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer votre confort durant tout l'hiver.