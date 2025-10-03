C'est le plus efficace pour nettoyer le canapé : ce produit de cuisine est meilleur que les nettoyants textile du commerce

Au moment de nettoyer le canapé, l'astuce du couvercle mérite d'être connue.

Nos canapés sont soumis à rude épreuve chaque jour. On s'y love, surtout lors de la saison froide mais au fil du temps, votre fidèle sofa peut perdre de son éclat. Il doit aussi supporter les poils des animaux, les jeux des enfants, la poussière qui s'accumule... voire des traces et taches de boissons ou nourritures après les apéritifs ou les plateaux télé.

Au moment de le nettoyer, plusieurs méthodes peuvent vous venir en aide mais tout dépend évidemment de la matière. Bien sûr, vous pouvez opter pour des nettoyants textile et spray vendus dans le commerce mais ils sont chers et pas toujours efficaces. Ils contiennent parfois des substances chimiques qui peuvent être néfastes pour les tissus délicats de votre sofa ou provoquer des réactions allergiques.

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une alternative naturelle et économique pour redonner une seconde jeunesse à votre canapé. Cette astuce inspirée des recettes de grands-mères a récemment fait le buzz sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. De nombreux internautes allemands ont testé et approuvé cette méthode baptisée "Topfdeckel-Trick" (l'astuce du couvercle, en français).

Pour réaliser ce nettoyage malin, vous aurez besoin surtout d'un produit courant dans nos cuisines, la pastille de nettoyage pour lave-vaisselle. Il vous faudra aussi un autre ustensile de cuisine : un couvercle de casserole propre, qui donne son nom à cette astuce maison. Prenez enfin un torchon, un bol et de l'eau chaude. La marche à suivre est simple :

Passez d'abord l'aspirateur sur l'ensemble du canapé pour éliminer la poussière, les miettes et autres saletés superficielles. Dans un bol, faites dissoudre une pastille pour lave-vaisselle dans de l'eau bien chaude. Aidez-vous d'une fourchette pour mélanger si besoin. Plongez ensuite le torchon dans cette solution, essorez-le légèrement puis étalez-le bien à plat. Enroulez le torchon humide autour du couvercle et maintenez-le en tenant votre couvercle de casserole par sa poignée.

En tenant par la poignée du couvercle, frottez méthodiquement le canapé, zone par zone. Le torchon imbibé du mélange eau + pastille dégraissante viendra peu à peu à bout des taches et saletés incrustées. Laissez sécher complètement avant utilisation. Facile à réaliser, ultra-efficace et peu coûteuse, cette astuce de grand-mère a tout bon !