Plus de poussière ni de taches : c'est l'astuce simple pour nettoyer l'écran de la télé et lui redonner un aspect neuf

Les écrans plats modernes requièrent un nettoyage différent des anciens tubes cathodiques. Voici la méthode simple et sûre, sans essuie-tout ni mouchoir, pour redonner un aspect impeccable à votre télé.

Un écran qui affiche soudainement des traits colorés, des zones avec des pixels ou des taches... Ce n'est pas forcément votre télévision qui affiche le poids des années ! Cela peut même arriver sur des téléviseurs récents, voire très récents. Une des raisons est simple : un mauvais coup, un choc ou même un passage un peu appuyé pour enlever la poussière ou une vilaine trace.

Mieux vaut faire attention à notre routine de ménage. Contrairement aux vieux postes à tube cathodique, les écrans plats actuels sont plus fragiles et nécessitent des précautions particulières lors du nettoyage. Fini le temps où l'on pouvait utiliser n'importe quel chiffon ou produit ménager ! Un mauvais geste et c'est la catastrophe assurée.

La règle d'or : bannissez essuie-tout, mouchoirs en papier et tissus rugueux, sous peine de rayer définitivement la surface. Optez plutôt pour un chiffon doux en microfibre qui n'accroche pas et n'exerce pas de friction excessive. Avant de commencer, éteignez et débranchez impérativement votre télé pour éviter tout risque de choc électrique.

Prenez un premier chiffon micro-fibre. Sa mission ? Se débarrasser de la poussière accumulée dans les coins et rebords de l'écran plat. Une fois cette tâche faite, il est temps de passer à l'étape clé. Munissez-vous de votre chiffon microfibre, d'eau distillée et éventuellement d'un petit pulvérisateur. Humidifiez très légèrement le chiffon. Attention, il ne doit surtout pas être trempé, juste un peu humide ! Si besoin, pulvérisez directement un peu de solution sur l'écran, sans excès.

Passez ensuite délicatement le chiffon en effectuant des mouvements circulaires, sans appuyer. Partez du centre et progressez vers les bords. Soyez patient, l'opération peut prendre un peu de temps pour couvrir toute la surface. Insistez doucement sur les traces récalcitrantes. Si des taches résistent, préparez un mélange 50/50 d'eau distillée et de vinaigre blanc. Veillez enfin à nettoyer également les contours, sources d'accumulation de poussière. Une brosse douce sera utile pour dépoussiérer fentes et recoins à l'arrière de l'appareil. Ils sont nombreux sur nos téléviseurs modernes.