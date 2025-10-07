Du bicarbonate de soude et du peroxyde d'hydrogène : ce mélange est très efficace, à quoi sert-il ?

Le bicarbonate de soude et le péroxyde d'hydrogène sont deux ingrédients simples mais puissants.

Vous cherchez des solutions de nettoyage naturelles et économiques pour entretenir leur maison ? Parmi les ingrédients les plus populaires, on retrouve le bicarbonate de soude et le peroxyde d'hydrogène. Combinés, ces deux produits forment un mélange redoutablement efficace. Le péroxyde d'hydrogène est en fait un produit bien connu des Français mais sous un tout autre nom : l'eau oxygénée, régulièrement utilisée en cosmétique ou en démaquillant.

L'eau oxygénée peut aussi grandement vous aider au moment de faire votre ménage. Mélangé à du bicarbonate de soude, c'est un produit de choix pour venir à bout des taches, désinfecter les surfaces et blanchir le linge .Le bicarbonate de soude et le peroxyde d'hydrogène ont un avantage majeur, ce sont deux ingrédients peu coûteux mais redoutablement efficaces pour nettoyer votre maison de fond en comble. Pour profiter de leurs bienfaits, rien de plus simple : mélangez 3 volumes de bicarbonate pour 1 volume d'eau oxygénée jusqu'à obtenir une pâte crémeuse, à la consistance proche du dentifrice. Vous pouvez préparer ce mélange en petite quantité et le conserver quelques jours dans un pot hermétique.

Cette pâte est parfaite pour récurer en profondeur les surfaces de la cuisine et de la salle de bain comme les éviers, les lavabos, les baignoires ou encore les joints de carrelage. Appliquez-la généreusement à l'aide d'une éponge ou d'une brosse, frottez en insistant sur les taches, laissez agir quelques minutes puis rincez abondamment à l'eau claire. Vos surfaces retrouveront leur brillance et seront débarrassées des bactéries. Pour plus de douceur sur les surfaces fragiles comme les miroirs ou l'inox, diluez un peu la pâte dans de l'eau.

Le linge blanc retrouvera aussi tout son éclat grâce à ce mélange. Ajoutez-en 2 cuillères à soupe dans votre machine en plus de votre lessive habituelle, ou laissez tremper les vêtements particulièrement tachés pendant 30 minutes dans un seau d'eau chaude additionnée de la pâte avant de les passer en machine. Vous pouvez aussi l'utiliser comme détachant naturel sur les taches tenaces (sang, herbe, vin, transpiration...) en l'appliquant directement dessus avant de rincer. Attention toutefois, c'est un agent blanchissant puissant !

Quelques précautions sont d'ailleurs à prendre lors de l'utilisation de l'eau oxygénée. Pour plus de sécurité, il est recommandé de l'acheter en pharmacie ou en parapharmacie, où vous serez correctement conseillé sur la concentration adaptée à vos besoins. Une concentration trop élevée peut en effet être irritante, voire corrosive pour les surfaces. Pensez à toujours tester le mélange sur une petite zone avant de l'appliquer plus largement. Évitez absolument tout contact avec les yeux et la peau. En cas de mauvaise manipulation, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire.