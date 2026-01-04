L'astuce pour les fainéants du ménage : des gouttes dans l'eau et les fenêtres brillent comme un sou neuf jusqu'au printemps

Quelques gouttes dans l'eau de nettoyage suffisent pour un résultat impeccable. Même les moins motivés peuvent le faire !

Savez-vous qu'un jour d'automne peut être l'idéal pour nettoyer les vitres ? Avant l'hiver, il peut être judicieux de s'occuper de ses fenêtres en profitant des jours d'automne nuageux (et sans pluie !) Sans grande chaleur, ni sur une vitre trop froide pour bien être nettoyée sans traces, ces jours d'octobre sont le bon moment... à condition de surveiller qu'il ne pleuvra pas pendant qu'on les nettoiera ni les heures suivantes ! Pour cela, chacun a évidemment sa méthode, son produit favori, son astuce de grand-mère ou son spray "miracle" du commerce souvent coûteux et pas toujours très efficace.

C'est là qu'intervient un produit bien connu des pros du ménage. Ce produit naturel, peu coûteux et facile à trouver en pharmacie, possède de nombreuses propriétés. Ce petit liquide très pratique, c'est la glycérine ! Hydratante et émolliente, la glycérine est utilisée en cosmétique mais elle sert aussi à protéger certains revêtements et surfaces, comme le verre de vos fenêtres. Cerise sur le gâteau, cette méthode est économique. Comptez seulement quelques euros pour un flacon classique de glycérine de 250ml disponible en pharmacie, en droguerie ou même en grande surface.

Son secret ? Cet "éponge naturelle" forme un film microscopique et invisible sur la vitre. Résultat : les particules de poussière accrochent moins, l'eau laisse moins de traces et le nettoyage devient un jeu d'enfant. Fini les traces agaçantes qui vous font recommencer le travail !

Pour profiter de cette astuce, il vous faudra simplement un litre d'eau tiède, 2 à 3 gouttes de glycérine végétale, 2 chiffons microfibres propres et un vaporisateur si vous avez par exemple des baies vitrées. Mélangez d'abord la glycérine dans l'eau. Sortez ensuite le vaporisateur et aspergez la vitre ou humidifiez légèrement un chiffon microfibre avec. Passez-le sur toute la surface, de haut en bas, sans frotter trop fort. Patientez une trentaine de secondes, pas plus, pour éviter que le produit ne colle.

Enfin, essuyez avec le second chiffon parfaitement sec, pour enlever les éventuelles traces. Vos fenêtres garderont leur éclat pendant plusieurs semaines voire 2 mois, sauf conditions extrêmes. De quoi ravir même les plus réfractaires au ménage qui n'auront besoin que d'un passage de plus cet hiver ! Dernière astuce : si vos vitres sont très sales, nettoyez-les une première fois de façon classique avant de passer à la glycérine.