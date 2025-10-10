Faire sécher le linge à l'intérieur est un calvaire ? Avec ces 8 astuces pratiques, ça ira beaucoup plus vite

Faire sécher le linge peut devenir un véritable casse-tête en automne. Découvrez 8 astuces pratiques pour accélérer le séchage et éviter les mauvaises odeurs.

L'automne s'installe doucement, l'humidité aussi et avec les températures qui baissent, faire sécher le linge devient davantage un défi surtout quand on ne peut pas l'étendre à l'extérieur. Pour ceux qui n'ont pas la chance de posséder un sèche-linge, cette période de l'année peut rapidement se transformer en cauchemar lorsqu'il s'agit de faire sécher le linge à l'intérieur. Il va falloir redoubler d'ingéniosité pour éviter que le linge sèche à vitesse réduite avec un problème : les mauvaises odeurs du linge mouillé.

Heureusement, il existe quelques astuces simples et efficaces pour accélérer le processus et éviter que votre intérieur ne se transforme en jungle humide malodorante ou que tous les radiateurs soient entourés de linge en train de sécher.

La première consiste à faire tourner votre machine à laver en mode essorage intensif. Plus la vitesse d'essorage est élevée, moins vos vêtements seront gorgés d'eau en sortant du tambour. Optez pour un cycle à 1200 ou 1400 tours par minute pour les serviettes et 800 tours pour les vêtements délicats. Vérifiez toujours les étiquettes de vos vêtements ou linge de maison pour adapter l'essorage au caractère délicat du tissu. On passe aux astuces suivantes ?

Autre point important : contrôlez l'humidité ambiante ! Évitez de faire sécher votre linge dans la salle de bain ou la cuisine où la vapeur d'eau est omniprésente.

Troisièmement, si besoin, investissez dans un déshumidificateur ou placez simplement des récipients remplis de gros sel ou de charbon actif à proximité de votre étendoir à linge.

Quatrième petite astuce du quotidien, vous pouvez aussi installer votre étendoir perpendiculairement à une fenêtre ouverte, avec le petit côté face à l'ouverture. Le flux d'air circulera ainsi de façon optimale entre vos vêtements sans être freiné par les gros vêtements.

Étendez vos affaires sur des cintres, en les espaçant bien. Elles sècheront plus vite qu'entassées sur un étendoir et seront moins froissées. Vous pourrez même vous passer de repassage !

Besoin d'un petit plus d'organisation ? Peut-être que vous ne connaissez pas la méthode japonaise de "l'arc-en-ciel". Disposez les vêtements les plus longs comme les pantalons au centre de votre étendoir et les vêtements plus petits sur les côtés extérieurs. Vous formerez ainsi un V qui optimisera la circulation de l'air.

Si vous avez besoin d'un vêtement en urgence, sortez votre fer à repasser ! Placez simplement une serviette fine sur le vêtement encore humide et passez le fer bien chaud. La vapeur fera s'évaporer l'eau en un rien de temps. Le sèche-cheveux peut aussi s'avérer utile pour les petites zones comme les cols ou les poignets.



Enfin, 8e et dernière astuce, si vous possédez tout de même un sèche-linge, voici une astuce pour booster son efficacité : placez une serviette sèche au milieu de vos vêtements avant de lancer un cycle. Elle absorbera une partie de l'humidité et vous permettra de réduire le temps de séchage de 30% ! Malin...