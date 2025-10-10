C'est la solution anti-punaise par excellence : elles détestent un produit qu'on a tous à la maison

C'est l'invasion cette année ! Bonne nouvelle, les punaises vertes et diaboliques détestent un produit de cuisine bien connu.

C'est la saison : avec la baisse des températures nocturnes, les punaises diaboliques cherchent la chaleur de nos intérieurs. Ces insectes bruns-gris, originaires d'Asie, ont fait leur apparition en France il y a une dizaine d'années. Inoffensives mais particulièrement envahissantes, elles se rassemblent en nombre sur les façades, les volets et les rebords de fenêtres. L'été a été particulièrement propice à leur développement cette année, notamment dans le sud-ouest.

Le fléau s'ajoute aux autres punaises plus habituelles chez nous. "À l'automne, on a habituellement des espèces de punaises qui entrent dans les maisons pour hiverner, notamment une punaise verte (Nezara viridula) et une autre grise (Nezara viridula)", expliquait ainsi cet été Jean-Claude Streito, spécialiste des punaises diaboliques à l'Inrae et interrogé par France 3.

Les punaises diaboliques arrivent aussi en nombre. "Quand elles trouvent un endroit qu'elles aiment bien, elles arrivent à plusieurs et cela peut être très gênant. Il y a des maisons qu'elles préférent, on ne sait pas pourquoi, ajoute l'expert. "On ne sait pas expliquer pourquoi certaines maisons sont envahies, celle d'à côté n'en a pas beaucoup, voire pas du tout. Elles ressortent du domicile dès qu'il refait chaud, sans s'être reproduites." Heureusement, car leurs cousines, les punaises vertes, peuvent pondre entre 20 et 80 œufs après l'accouplement.

Sans être dangereuses, elles provoquent une gêne importante et peuvent déclencher des allergies. Leur mécanisme de défense est bien connu : une odeur nauséabonde, à l'image des autres punaises ou des cafards. Bien qu'aucun répulsif commercial ne soit vraiment efficace, un allié inattendu se cache peut-être dans votre cuisine. L'ail, ingrédient peu coûteux et 100% naturel, serait capable de repousser ces indésirables sans recourir à des produits chimiques.

Si seuls quelques spécimens ont élu domicile chez vous, une simple gousse peut suffire à les faire fuir. En cas d'invasion plus conséquente, préparez un mélange de 400 ml d'eau et 3 cuillères à soupe d'ail en poudre (ou 2-3 gousses mixées). Vaporisez cette préparation sur tous vos rebords de fenêtres.

Certes, cela ne les tuera pas mais l'odeur les fera déguerpir et les dissuadera de revenir. Selon Jean-Claude Streito, spécialiste des insectes, une autre solution consiste à "les aspirer et congeler le sac d'aspirateur pour les tuer avant de s'en débarrasser". Il recommande également de "vider le contenu de l'aspirateur dans un sac papier avant de le mettre aux ordures ménagères si elles sont incinérées." Cette astuce à l'ail fonctionne aussi contre les punaises vertes. N'hésitez pas à l'appliquer en prévention dès maintenant, avant qu'elles n'investissent totalement votre logement.