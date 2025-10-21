Comment se débarrasser une bonne fois pour toutes des taches sur la cuvette des toilettes

Marre des taches sur la cuvette des WC ? Une pro du ménage confie quelques conseils et astuces pour en venir à bout.

Chacun a sa méthode, plus ou moins efficace au moment de s'astreindre au nettoyage de ses WC. Les bonnes astuces s'arrachent car, avouons-le, la tâche revient inlassablement et semble plus pénible semaine après semaine. Répétitive, elle peut être rendue plus facile par quelques recettes de grand-mère.

Si vous en avez assez de frotter en vain ou d'utiliser des produits chimiques agressifs, il existe une solution simple, économique et écologique pour en venir à bout. Tout dépend du type de taches persistantes dans votre cuvette. "Il est important de considérer le type de taches et les produits utilisés pour nettoyer la cuvette", explique ainsi Jacqueline Stein, experte en ménage du haut de son statut de patronne d'une entreprise de nettoyage à Austin, aux Etats-Unis. "Vous pouvez avoir des taches simplement parce que la chasse d'eau n'est pas suffisamment tirée, si l'eau stagne depuis plusieurs jours", rappelle-t-elle au sujet du calcaire présent plus ou moins dans l'eau.

Voici donc la marche à suivre recommandée par notre experte et confiée à Southern Living pour un détartrage en profondeur : versez environ 50cl de vinaigre blanc dans la cuvette en arrosant bien les parois. Ajoutez ensuite 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude en saupoudrant. "J'aime cette méthode facile et écologique. Il suffit de verser du vinaigre dans la cuvette, d'ajouter du bicarbonate de soude, de laisser mousser, de bien frotter et de laisser agir avant de tirer la chasse d'eau. Comme il y aura de la mousse, veillez à ne pas en mettre trop, sinon le produit risque de déborder", avertit-elle.

Si les taches persistent, notre pro de la brosse WC a donné une astuce supplémentaire. "Si la couche de tartre est vraiment épaisse, n'hésitez pas à faire chauffer le vinaigre avant de le verser, et laissez poser toute une nuit pour un résultat optimal". Pour un nettoyage vraiment parfait, "pensez aussi à passer une éponge imbibée de vinaigre ou saupoudrée de bicarbonate sur toutes les surfaces : cuvette, lunette, abattant, bouton de chasse d'eau et même poignée de porte", pour un effet désinfectant.

Ca ne suffit toujours pas ? Notre experte utilise alors un produit spécifique et emploie les grands moyens. Ce produit est également facile à dénicher puisqu'il s'agit de l'acide citrique." C'est efficace pour éliminer les dépôts minéraux et son utilisation est plus sûre que l'acide chlorhydrique", explique-t-elle. La méthode est simple, il suffit d'appliquer de l'acide citrique, de frotter et laisser reposer pendant 30 minutes à une heure. Quelques précautions s'imposent tout de même : portez des gants pour protéger votre peau, évitez de mélanger le vinaigre avec de l'eau de Javel, ce mélange dégage un gaz irritant. Enfin, aérez bien la pièce.